Comme prévu, les élections locales partielles ont eu lieu, hier, dans les deux communes d'Ath Boumahdi daïra d'Ouacifs et Ath Mahmoud daïra de Beni Douala. Deux communes de la wilaya de Tizi Ouzou qui n'ont pas pu être dotées d'Assemblées populaires communales lors des élections locales du mois de novembre dernier. À 15h, l'Autorité Nationale Indépendante des Elections (Anie) annonçait un taux de participation avoisinant les 18% après une journée électorale qui s'est déroulée dans de très bonnes conditions. Il faut dire que tous les moyens étaient disponibles pour un bon déroulement de cette échéance exceptionnelle. Tôt dans la matinée, les deux communes se sont réveillées dans une ambiance électorale exceptionnelle. Dans les transports comme dans les cafés, les discussions tournaient autour de l'échéance qui met aux prises des candidats ayant sillonné tous les villages durant la campagne. Avant de se rendre dans les bureaux de vote, les citoyens évaluaient les arguments des uns et des autres. La gestion de la collectivité locale et la recherche de solutions aux problèmes des villages étaient des sujets ayant marqué toutes les discussions. Toutefois, les citoyens très enthousiastes de connaître la composante de la prochaine Assemblée populaires communale ont suivi avec une grande attention le déroulement de la campagne électorale menée par les candidats des différentes listes partisanes ou indépendantes. Les programmes des deux Assemblées ont été déclinés par les candidats dans les meetings, rencontres de proximité ainsi que via les espaces offerts dans les médias nationaux, presse écrite, électronique, radio et télévision. Les candidats ont eu beaucoup d'opportunités pour convaincre le citoyen d'aller voter. Ils réaliseront, d'ailleurs, le plus grand taux de participation jamais atteint dans leurs communes.

En fait, les listes en courses étaient relativement à chances égales avec une légère prédominance des listes partisanes. Le Front des Forces Socialistes (FFS) et le Rassemblement National Démocratique (RND) ont, d'ailleurs, mené une campagne très dense en rencontres de proximité. Parti en favori, le FFS a rencontré une rude concurrence des candidats indépendants qui ont misé sur le renouveau de la pratique de la gestion de la collectivité locale. Un renouveau, s'accordaient-ils à dire, qui passe par le renouvellement des méthodes de gestion rendues caduques par la prédominance du politique au sein des Assemblées. Un débat qui a d'ailleurs, marqué même la précédente échéance de novembre qui a vu comme prévu le FFS gagner la course, mais en perdant au passage beaucoup de sièges. En tout état de cause, hier, les citoyens ont tranché en disant de manière souveraine leur mot à travers les urnes.

Les résultats ne pouvaient pas être connus, hier, durant la journée, mais il était visible que toutes les listes gardaient toutes leurs chances jusqu'au dernier bulletin. Il était pratiquement impossible de pronostiquer avant le dépouillement. Ce qui révèle une course très serrée. De leur côté, les partis et les candidats indépendants restaient silencieux comme le veut la loi scrutant toutefois tout indice qui pourraient laisser apparaître une éventuelle tendance pour une liste déterminée. Ce sera vain, du moins jusqu'à 17h.