L’Algérie prévoit un taux de croissance de l’ordre de 3,4% au cours de l’année 2022, a annoncé, aujourd’hui à Oran le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya. « L’Algérie a réussi à dépasser les répercussions de la crise sanitaire de la Covid-19 et les grands indices économiques sont en amélioration depuis le deuxième semestre de l’année 2021 ce qui permet de prévoir un taux de croissance de 3,4% pour l’exercice 2022», a souligné le ministre à l’ouverture du 33ème Congrès de l'Union générale arabe des assurances (UGAA) au Centre des Conventions Mohamed Benahmed d’Oran. Raouya a également mis en exergue les dispositions de l’Etat pour prendre en charge les répercussions de la crise sanitaire et amortir son impact sur l’économie et les institutions algériennes. « A l’instar du rééchelonnement des dettes des entreprises et l’octroi de diverses mesures incitatives », soutient le ministre. « Elles ont permis de contrôler la situation économique générale et préserver les grands équilibres dans le secteur financier, dont celui des assurances et réassurances », a-t-il ajouté. Il a également mis en valeur les réformes économiques entreprises dernièrement en Algérie pour améliorer l’efficience économique et relever le taux de la croissance, à travers le soutien des exportations hors hydrocarbures et la révision du code de l’investissement, en abrogeant les obstacles bureaucratiques, la simplification des mesures et l’abandon de la règle 51/49 dans l’investissement dans la plupart des secteurs.