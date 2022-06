Dans l'optique de procéder au 6e Recensement général de la population et de l'habitat (Rgph), le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, président du Comité national du recensement et le ministre de la Numérisation et des Statistiques, ont fait part, lors de la réunion du gouvernement, de «l'achèvement de tous les travaux préparatoires cartographiques ainsi que la solution informatique dédiée à la collecte et à la transmission des données, en temps réel. Il sera mis à la disposition de l'Office national des statistiques (ONS) des moyens technologiques modernes à même de faciliter la récolte d'informations statistiques inhérentes au Rgph et ce, en vue de faciliter l'exploitation des données, tout en réduisant les coûts et les délais de collecte et de traitement». Il y a lieu de préciser que cette opération a pour objectifs le dénombrement des logements et de la population résidante, et la connaissance de leurs principales caractéristiques: sexe, âge, activité, profession(s) exercée(s), caractéristiques des ménages, taille et type de logement, modes de transport. Il s'agit, en profondeur, d'établir une banque de données fiables qui servira de base pour la définition des politiques publiques adaptées aux besoins de la population, prenant en compte son évolution démographique et le développement des modes de vie et de fonctionnement. D'où l‘importance d'effectuer cette opération de façon périodique, allant de 5 ans à 10 ans, afin de permettre aux pouvoirs publics d'établir des systèmes de suivi auxquels ils peuvent se référer pour répondre efficacement aux attentes des citoyens, en établissant des plans prévisionnels, sur la base de cette banque de données. Dans ce sillage, il est important de préciser que ce 6e Rgph prendra comme base de départ, les résultats du 5ème recensement général de la population et de l'habitat (Rgph), qui était de 34,8 millions d'Algériens résidant en Algérie au 16 avril 2008, et ce dans le but d'établir les taux d'accroissement de la population et les termes de sa répartition sur le territoire.

Dans le même ordre d'idées, cette opération, qui était prévue en 2021, interviendra dans une conjoncture particulière et dans une phase cruciale de la transition politique, économique et sociale du pays, du fait que sur une durée de 14 ans, date du dernier recensement, le pays est passé par des étapes d'évolution complexes. Ces dernières reflètent, aujourd'hui, une réalité du terrain, à laquelle il faudra adapter les gouvernances et les fonctionnements. Il est indéniable qu'après avoir traversé, avec brio, les étapes de renouvellement des institutions, de la révision de la Constitution et les rendez-vous électoraux, les pouvoirs publics se trouvent dans le besoin de données fiables pour définir les nouveaux paradigmes de gestion, et établir des projections sur la base du volume de la population et de ses besoins. Il faut dire que le même besoin se fait sentir en matière de développement et de relance économique, du fait que les solutions, les réformes et l'orientation adoptées pour réussir un renouveau économique efficient, ne peuvent être efficaces et conséquentes que si elles sont basées sur des paramètres réels et un dénombrement fiable de la population.

Autant dire que le Rgph, est une opération nécessaire pour les pouvoirs publics, en temps normal, alors qu'elle devient une condition sine qua non en période de transition économique et sociale.