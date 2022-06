Le conseil syndical de la section Sess ( Syndicat des enseignants du supérieur solidaires) de l’université Abderrahmane Mira de Béjaïa a été destinataire d’un courrier dans lequel huit membres titulaires représentant des enseignants au sein des commissions paritaires de l’université déclarent leur démission. Les enseignants démissionnaires précisent que « leurs démissions interviennent suite au silence opposé par l’administration rectorale à leurs rapports sur les graves transgressions lors du traitement de six cas disciplinaires durant la période allant du mois de février au mois de juin 2022 ». Le conseil syndical a constaté également la démission de deux autres élus suppléants de ces commissions. « Un représentant des professeurs et maîtres de conférences suite à la décision de son licenciement et un représentant des maîtres assistants pour des raisons que nous ignorons », précise-t-on encore. À ces démissions, s’ajoute le décès d’un autre membre titulaire de cette dernière. Conséquemment, le nombre d’élus des enseignants qui continuent à intervenir au sein desdites commissions est largement inférieur à celui requis par la réglementation en vigueur : 5 titulaires et 5 suppléants. Parmi ces derniers, figurent trois responsables de l’administration (en poste) qui siègent en qualité de représentants élus des enseignants : un vice- doyen et un chef de service (désigné par une décision conjointe du Mesrs et de celui de la santé) au sein de la commission paritaire des professeurs et maîtres de conférences et un chef de département adjoint au sein de la commission paritaire des maîtres assistants ! « Cette transgression du principe de parité et de celui d’impartialité constitue une violation grave des articles 63 de l’ordonnance 06-03 et 07 du décret 20-199 qui prévoient explicitement que « les commissions administratives paritaires comprennent un nombre égal de représentants de l’administration et des représentants élus des fonctionnaires… » et de la correspondance du Mesrs n° 141 du 6 avril 2022 qui rappelle que l’occupation d’un poste supérieur organique ou fonctionnel est incompatible avec la représentation des enseignants, quelle que soit l’instance de représentation », souligne-t-on. « Cet état de fait remet en cause l’existence même desdites commissions. Cela doit conduire à leur dissolution de fait », estime-t-on encore. À cet effet, « toute décision émanant de ces commissions à la fois illégales et illégitimes, est nulle et non avenue. L’administration assumera seule les conséquences dommageables et irréversibles pouvant découler de cette situation et du retard dans la décision de dissolution de ces commissions » conclut-on dans le communiqué.