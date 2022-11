«Sommet de novembre. Succès éclatant à tous les niveaux». Tel est le titre de l'éditorial de la revue El Djeïch de ce mois. Une référence à deux grands évènements. Le 68e anniversaire du déclenchement de la Révolution «libératrice triomphante», souligne l'éditorialiste, et la tenue du Sommet arabe à Alger. Fier à l'instar de tous les Algériens, l'auteur fait dans la métaphore en relevant que «l'Algérie a créé l'événement arabe par excellence», tout en qualifiant le Sommet d' «historique», après trois ans d'absence. Un évènement tenu dans «une conjoncture régionale et internationale extrêmement complexe qui a affecté, d'une manière ou d'une autre, la région arabe dans son ensemble». Ce qui n'a pas empêché «l'Algérie de gagner le pari» au vu des «résultats du Sommet», considéré comme «une nouvelle pierre dans l'action arabe commune». L'auteur de l'éditorial commente «en présidant les travaux du 31e Sommet arabe, l'Algérie a été, les 1er et 2 novembre 2022, la capitale arabe». Un Sommet intervenant «après avoir oeuvré avec succès à la réunification des rangs palestiniens, notre pays a fait du jour du déclenchement de notre glorieuse Révolution, de par sa symbolique profonde, une occasion pour resserrer les rangs arabes», rappelle-t-il. Un évènement ayant permis de rassembler les dirigeants arabes « sur la terre des martyrs». Un événement considéré comme «une source d'inspiration dans la perspective de cristalliser et de formuler une vision d'avenir, à même de contribuer à une renaissance arabe globale, à un moment où le monde s'oriente de plus en plus vers la constitution de blocs et d'alliances». Une évolution imposant «la conjugaison des efforts de tous et la foi dans l'unité arabe comme objectif suprême», d'autant que «les conditions pour réaliser un saut qualitatif dans tous les domaines sont réunies», en référence au discours inaugural du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. «Alors que notre région arabe recèle de gigantesques potentialités naturelles, humaines et financières à même de nous ériger en force économique agissante dans le monde, nous refusons que notre rôle économique soit purement passif. Nous sommes, ainsi, appelés à reprendre confiance en nos capacités pour peser de tout notre poids et agir de manière influente sur la scène internationale et l'économie mondiale, d'autant que les réserves de change de nos pays arabes équivalent celles de l'Europe ou des grands ensembles économiques asiatiques ou américains», avait déclaré le chef de l'État. Pour l'auteur, le succès du Sommet d'Alger, qui a enragé certaines monarchies, «confirme une fois de plus le génie de la diplomatie algérienne, dans un contexte régional, continental et international marqué par des changements et des fluctuations ouverts à toutes les possibilités». Une diplomatie ayant fait ses preuves «dans le traitement de nombreuses questions, grâce à une politique rationnelle, fondée sur une coopération fructueuse avec les pays arabes dans divers domaines, conformément au principe immuable et fondamental de non-ingérence dans les affaires intérieures des États, de soutien aux causes justes, au premier rang desquels figure la cause palestinienne, dont l'Algérie aspire à ce que cette dernière demeure toujours au centre de l'attention arabe et internationale». Et l'auteur de rappeler la disponibilité de l'Algérie d'«agir pour que soit accordé à la Palestine un siège à part entière au sein de l'Organisation des Nations unies».

Outre les propositions pour mettre un terme aux crises que connaissent certains pays arabes, l'Algérie a également introduit des «réformes radicales profondes et globales dans l'organisation du système d'action arabe commune» avec «la participation du citoyen arabe, en tant qu'acteur et contributeur effectif à la formulation de ce travail».