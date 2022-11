Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil s'est félicité, jeudi, du «succès éclatant» du Sommet arabe tenu, les 1er et 2 novembre, à Alger.

Goudjil a félicité le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour le succès des travaux du Sommet et le défi historique qu'il a relevé «avec courage et détermination, en vue d'unifier et de resserrer les rangs, en témoigne le climat d'entente qui a prévalu lors de la réunion des chefs d'État arabes en terre de l'Algérie nouvelle».

«Cette chère terre qui s'est abreuvée du sang pur de nos valeureux martyrs (...) abrite le Sommet d'unification des rangs de Novembre, couronné par un succès fulgurant et éclatant, après avoir remporté le pari et relevé haut la main le défi, partant de votre conviction des capacités de l'Algérie et de la compétence de sa ressource humaine», a écrit le président du Conseil de la nation.

Le président de la chambre haute du Parlement a, en outre, exprimé sa considération des efforts et des démarches incessantes ainsi que des propositions précieuses et utiles présentées par le président Tebboune, visant à consacrer «la dimension populaire, à consolider la place des jeunes et à promouvoir les valeurs d'excellence et de créativité dans notre action arabe».

«Le renouveau est la caractéristique de vos approches judicieuses et vous avez marqué cet évènement par votre empreinte en vue d'amorcer un nouveau processus arabe en ce Novembre de la Gloire et en terre des chouhada, notre chère Algérie», dira Goudjil, soulignant que le Sommet du rassemblement constituait une «étape charnière avec des haltes historiques».

Il aura, a-t-il dit, permis de «redéfinir les priorités de l'action arabe commune et de la question palestinienne, mère de toutes les questions et les causes», de même qu'il a «été un Sommet de premier plan, le premier Sommet digital dans l'histoire des Sommets arabes».

Pour Goudjil, il s'agit d'un Sommet pour lequel l'Algérie a réuni toutes les conditions pour sa réussite, aussi bien en ce qui concerne les préparatifs que sur le plan organisationnel, débouchant sur «les résultats escomptés d'un Sommet rehaussé par une présence de qualité (...) un Sommet caractérisé par le courage et la magnanimité arabes, à l'effet de résoudre les conflits, réviser les approches et converger les vues».