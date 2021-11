Le ministre de l'Industrie

pharmaceutique, le docteur Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed a appelé les principaux producteurs d'oxygène médical, en Algérie, à la constitution d'un stock stratégique, selon les capacités de stockage maximales des différentes unités de production, indique un communiqué du ministère. «Dans le cadre de la riposte à la pandémie de Covid-19 et du suivi de la production nationale d'oxygène médical, le ministre de l'Industrie pharmaceutique le docteur Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed a présidé une réunion de coordination et de suivi avec les principaux producteurs d'oxygène en Algérie», a précisé la même source. Le ministre a instruit l'ensemble des producteurs à l'effet de constituer un stock stratégique, selon les capacités de stockage maximales des différentes unités de production. Des équipes d'inspecteurs seront chargées d'assurer un contrôle hebdomadaire et de veiller au strict respect de ces capacités de stockage, selon la même source. La réunion a été l'occasion de rappeler les mesures prises par le ministère de l'Industrie pharmaceutique pour augmenter la capacité de production ainsi que les capacités de stockage, estimées à 4,2 millions de litres.

Ont pris part à cette réunion Linde gas, Calgaz, Sidal Gas, Aurès gaz, Rayanox, Maghrébine des gaz médicaux, MGM et les Gaz industriels Oran, en présence des cadres de l'administration centrale et de l'inspection générale du ministère. Le ministre de l'Industrie pharmaceutique a également instruit l'ensemble des producteurs d'assurer les différentes opérations de maintenance et de réparation dans les meilleurs délais. La réunion a également permis de passer en revue l'état des engagements des producteurs nationaux et des différents établissements hospitaliers, ainsi que l'état de recouvrement et les arriérés de paiement.

Concernant la problématique des bouteilles d'oxygène, le ministre de l'Industrie pharmaceutique a instruit tous les opérateurs de déclarer leurs parcs bouteilles, ainsi que les états de stock. Ils sont également tenus d'organiser le système de distribution des bouteilles d'oxygène et de coopérer avec les services territorialement compétents pour assurer la vente conformément à la réglementation en vigueur, conclut le communiqué.