Les faits se sont déroulés au centre-ville de Tébessa, à l’est du pays. Un meurtre sordide a été commis à la Cité résidentielle des 125 Logements. Un vieil homme, d’une soixantaine d’années, a été froidement tué, dans l’après-midi de samedi dernier, à coups de poignard, par son voisin résidant dans le même immeuble que la victime. En effet, la victime a été violemment poignardée par un étudiant en médecine qui s’est rendu à la police, juste après le crime. L’auteur a été immédiatement placé en garde à vue. Alertés, les services de sécurité se sont vite dépêchés sur les lieux du crime, accompagnés par une ambulance qui a transféré la victime à la morgue de l’hôpital central de Tébessa. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce drame ayant emporté la vie d’un sexagénaire. La ville de Tébessa a également connu un autre drame au cours de la semaine. Deux jeunes filles âgées de 15 et 16 ans ont été victimes d’un enlèvement et de séquestration par trois kidnappeurs. Les deux adolescentes ont subi des tortures et des violences pendant plusieurs jours. Elles ont été libérées grâce à l’une d’elles, qui a réussi à s’échapper et à alerter le police.