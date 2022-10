L'avant-projet de loi de finances 2023 sera présenté, aujourd'hui, au Conseil des ministres. Le gouvernement devait l'examiner le 21 septembre dernier, mais le président de la République a opté pour lui consacrer un Conseil des ministres spécial.

Globalement le budget de 2023 s'inscrira dans la poursuite de la démarche du gouvernement visant l'optimisation des ressources, à travers l'élargissement de l'assiette fiscale et la maîtrise des dépenses publiques. La préservation du pouvoir d'achat est l'un des principaux points de cet avant-projet. Il s'agit d'atténuer un tant soit peu, l'impact de la forte inflation sur les ménages. Ainsi, l'année prochaine se traduira, comme annoncé à deux reprises par le chef de l' État, par l'augmentation des salaires, l'allocation chômage et les pensions de retraite. Cela au regard des recettes supplémentaires engrangées en 2022 par l'économie nationale. Rappelons qu' un décret interministériel, astreint les bénéficiaires de l'allocation chômage(des primo-demandeurs de moins de 40 ans) à s'inscrire obligatoirement dans un stage d'apprentissage d'un métier ou perfectionnement des compétences déjà acquises, d'une durée de 3 à 6 mois, au minimum. Dans le même contexte, l'évolution des budgets de certains ministères devrait se poursuivre.

Le budget du ministère de l'Education, pour ne citer que celui-là, augmentera pour la deuxième année consécutive afin d'augmenter les salaires des enseignants. Les recettes budgétaires globales prévues poursuivront leur augmentation grâce à l'augmentation de la fiscalité pétrolière. Par contre, les ressources ordinaires qui ont enregistré une baisse en 2022, devraient connaître une reprise en 2023. Quant aux dépenses, elles augmenteraient également en 2023 et 2024. Au regard de l'évolution des recettes et des dépenses budgétaires sur la période 2023-2024, le déficit budgétaire sera autour de 15%. S'agissant de la croissance, elle devrait se stabiliser en 2023. La restriction des flux des importations se poursuivra également pour consolider la démarche du gouvernement en matière de politique de rationalisation des importations. L'élaboration de cette loi intervient dans un contexte d'amélioration des revenus extérieurs du pays permettant au gouvernement de couvrir le déficit de la CNR et celui de laCnas. Les exportations d'hydrocarbures devraient se maintenir à un niveau élevé en 2023, générant un surplus du compte courant et une hausse des recettes budgétaires. Le prix de référence et le prix de marché du baril(actuellement au-dessus des 90 dollars) seront revus à la hausse alors qu'ils étaient respectivement à 45 et 50 dollars en 2022. Le taux de change se stabiliserait au regard du raffermissement du dinar sur le marché interbancaire officiel face à l'euro et au dollar US. Les réserves de change devraient connaître une importante hausse alors que la balance commerciale et la balance des paiements continueront de réaliser un excédent.

À titre de rappel, le gel jusqu'à nouvel ordre, de tous les impôts et les taxes, notamment les taxes contenues dans la loi de finances 2022 sur certains produits alimentaires a été ordonné par le chef de l'État. Il s'agit de la suppression de tous les impôts et taxes sur le e-commerce, les téléphones portables, les matériels informatiques à usage personnel et les start-up en se contentant des tarifications réglementées. Le projet de loi de finances sera débattu par les députés prochainement. Il faut noter aussi que la loi organique 18-15 relative aux lois de finances entrera en vigueur en 2023. Elle est censée faciliter l'accès des citoyens à l'information se rapportant à la dépense des fonds publics. Toujours sur le plan législatif, la présentation du projet de loi portant règlement budgétaire pour l'exercice N-2 aura lieu à partir de l'année 2023 à titre transitoire pour l'application de la référence de l'exercice N-1 à compter de l'année 2026.