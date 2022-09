Tous les moyens de transport public sont touchés par la grève. La protestation, devenue récurrente à la Sntf et à un degré moindre, à l'Etusa ou encore à Air Algérie, a gagné le métro d'Alger. L'entreprise a vécu, dimanche, un arrêt de travail inédit.

Le trafic a été paralysé pendant plusieurs heures à la surprise générale des usagers de ce moyen de transport moderne très prisé par les Algérois et ceux de passage à la capitale. Cela en raison d'une action de protestation organisée par des travailleurs du poste de commande centralisé (PCC) et des conducteurs du métro, qui ont bloqué l'opération de remise des rames sur les rails. L'opération escargot a duré près de 10 h, de 5 h du matin à 16 h. Un arrêt de travail jugé illégal par la direction, qui a engagé des pourparlers afin de désamorcer la crise. L'amorce du dialogue intervient au moment où le courant ne passait plus entre les deux parties, pour diverses raisons.

Les grévistes ont protesté contre la dégradation des conditions de travail». Ils dénoncent «le mauvais comportement de certains responsables de l'entreprise», a-t-on appris d'un conducteur désirant garder l'anonymat. Joint par téléphone, ce dernier, dira que «les protestataires dénoncent des changements dans leur emploi du temps et leurs conditions de travail». Plus explicite, notre interlocuteur rappelle la récente mise en place d'un programme d'exploitation spécial de transport par métro jusqu'au 31 août.

Les horaires de service sont fixés de 5h00 du matin à 23h00, comme l'avait annoncé l'Entreprise du métro d'Alger (EMA).

Les grévistes dénoncent également «la surcharge de travail, l'impossibilité de faire valoir leur congé». Le retour aux anciens horaires de service du métropolitain a été soulevé durant le round des négociations engagées entre la direction et les grévistes. Dès lors, une question se pose d'elle même?

La direction de l'entreprise va-t-elle revoir sa copie? Cette option n'est pas à écarter, même si l'adoption de nouveaux horaires a pour objectif d'améliorer la rentabilité et la compétitivité de l'entreprise, mais aussi de satisfaire la clientèle de ce moyen de transport. L'abandon du nouveau planning de circulation des trains spécial mois d'août est un choix préjudiciable, financièrement, à l'entreprise, qui a été sévèrement touchée pendant la pandémie.

Les rames du métro ont été immobilisées durant plus de 18 mois, en raison de la pandémie de Covid-19. L'entreprise comptait avant la crise sanitaire, plus de 20000 abonnés.

Le métro a transporté pas moins de 45 millions de voyageurs durant l'année 2019, Mathématiquement parlant, le retour à l'ancien planning est synonyme d'un manque à gagner: moins de dessertes c'est aussi moins de recette, en cette période marquée par l'engouement de ce mode de transport, une demande boostée par l'ambiance des soirées estivales, où de nombreuses familles algéroises préfèrent sortir la nuit et se déplacer via le métro pour profiter de la fraîcheur de la nuit. En attendant les prochaines heures pour voir plus clair, il est évident de noter que l'abandon des nouveaux horaires ne semble pas suffisant.

Le problème de la surcharge de travail ne réside pas seulement dans cette dernière. L'impossibilité des conducteurs de faire valoir leur droit au congé, en raison du manque d'effectifs est également soulevée par les protestataires, qui ont, pour l'heure pris la décision de «rétrograder». Les problèmes liés au renouvellement du parc du métro sont également posés par les contestataires. «Le métro fonctionne depuis déjà plus le 10 ans. Il a été inauguré le 31/10/2011. Et les trains commencent déjà à vieillir», a souligné notre source.

Par ailleurs, il est important de souligner que la grève des conducteurs du métro est la première du genre, depuis la reprise en main du métro par l'Algérie, à partir de novembre 2020.

Un épisode synonyme d'espoir et surtout de survie des milliers d'employés de l'entreprise, qui réclamaient leurs arriérés de salaires à l'entreprise française, Ratp El Djazaïr, filiale de Ratp Dev, appartenant au groupe Ratp (Régie autonome des transports parisiens) dont le contrat été arrivé à expiration.