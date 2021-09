Nombre de pays dans le monde constatent que le tourisme contribue concrètement au PIB dans leur économie. Aussi, la « Journée mondiale du tourisme » prend-elle un aspect particulier dans l’agenda du développement national. À cet égard, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Yacine Hammadi, a invité les acteurs du secteur à «proposer des circuits touristiques thématiques» adaptés, devant «refléter les atouts touristiques dont jouit l’Algérie dans les domaines culturel, écologique et historique». Aussi,a-t-il mis en exergue l’importance attachée à la relance du secteur touristique et d’insister sur «le partenariat entre les secteurs public et privé pour accélérer le développement du secteur». Lors des différentes manifestations, organisées à l’occasion de la célébration de la « Journée mondiale du tourisme », les acteurs du secteur ont souligné le «rôle important du tourisme domestique dans la relance du développement local», qui «constitue un rôle clé dans l’augmentation des investissements, des revenus touristiques et la réduction du taux de chômage… Il cible aussi une activité accrue dans la restauration, l’hébergement et la vente de produits artisanaux ». Une activité en connexion avec les traditions et l’artisanat en tant que patrimoine local et élément d’attraction des touristes locaux et étrangers.

Du fait d’une focalisation sur le tourisme international, l’ampleur du tourisme domestique est longtemps restée ignorée. L’enjeu est pourtant d’importance, eu égard aux masses mobilisées, à la signification que revêtent ces nouvelles mobilités et aux formes touristiques auxquelles elles donnent lieu. En raison de la fermeture des frontières, le tourisme domestique devrait peser à l’avenir sur le tourisme international, qui doit envisager une reprise plus tardive et vertueuse. En Algérie, ce secteur vital n’arrive pas à décoller. Certains spécialistes, qui le considèrent « en panne », estiment que sa valorisation passe par une prise en charge optimale de l’élément humain et le soutien à l’investissement, l’amélioration des prestations, la proposition de produits touristiques à des prix compétitifs et la promotion de l’artisanat et des métiers ». Par ailleurs le facteur de l’hébergement chez l’habitant local doit être renforcé. Le directeur du plan « Qualité du tourisme et de la régulation » au ministère du Tourisme et de l’Artisanat, Karim Chikhi, a mis en avant l’importance du volet de la promotion des atouts touristiques de l’Algérie pour le développement local du secteur, rappelant les divers types de tourisme qu’offre le pays, dont le tourisme thermal, religieux, montagnard, culturel, historique, saharien et balnéaire. Rejoignant le ministre dans ses propos, Karim Chikhi a ainsi plaidé pour le lancement de nouveaux circuits et destinations touristiques, en particulier dans le sud du pays, et le choix de guides qualifiés avec des « prix compétitifs adaptés à la bourse du citoyen ». Il a aussi appelé à la conclusion de conventions avec les oeuvres sociales et le renforcement de la formule de l’hébergement chez l’hôte, afin de l’étendre aux régions du Sud, tout en plaidant pour une réduction du prix des billets d’avion, notamment vers les régions du Sud. Il a appelé les 4000 agences de tourisme que compte le pays, à un changement de cap à travers la promotion du tourisme domestique en encourageant les citoyens à passer leurs vacances dans le pays, tout en œuvrant à attirer des touristes étrangers. En dépit de toutes les mesures prises par l’État pour alléger l’impact de la pandémie, telles que le report du versement des cotisations à la Casnos et la suppression des charges fiscales et parafiscales, le tourisme est en « panne » et les agences sont toujours à l’arrêt.