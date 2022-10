Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig a reçu, aujourd'hui au siège de son département ministériel, le ministre mauritanien du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, Lemrabott Ould Bennahi, avec lequel il a évoqué les voies et moyens de renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines commercial et économique en application des orientations des dirigeants des deux pays. Dans une déclaration à la presse à l'issue de cette rencontre, Kamel Rezig a fait état de plusieurs décisions arrêtées de concert avec M. Ould Bennahi, notamment l'organisation à Nouakchott d'une grande exposition de produits algériens début janvier 2023.

Les discussions entre les deux parties ont porté, en outre, sur l'ensemble des points qu'il importe de développer au service des relations commerciales bilatérales, soulignant que «les frères mauritaniens sont pleinement disposés à concrétiser les accords convenus au mieux des intérêts des deux pays, et ce à la lumière de la volonté politique qui anime les deux parties», a ajouté le ministre qui a invité, par ailleurs, son homologue mauritanien à prendre part au Salon du Mougar à Tindouf. Une invitation acceptée par le ministre mauritanien dont le pays sera l'invité d'honneur de cette édition qui se tiendra prochainement. Par ailleurs, un accord de coopération dans le domaine de la formation touristique et l'échange des expertises a été signé entre l'Algérie et la République islamique de Mauritanie. Selon le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hamadi, l'accord «vise à renforcer et consolider la coopération entre les deux pays dans le domaine du recyclage, de la formation touristique et l'échange des expertises pour développer les capacités de la ressource humaine». Un accord signé à l'occasion de la présence du ministre mauritanien à la 21e édition du Salon international du tourisme et des voyages (SITEV).