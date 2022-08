«Les jeunes sont l'âme de la nation et doivent mener l'Algérie sur le chemin de la gloire. Il faut s'armer d'unité et aller de l'avant pour démanteler les divers complots qui se trament pour notre patrie dans les salles obscures, dans le but de freiner son lancement vers l'excellence en détournant la jeunesse de ses rôles de pionniers et des enjeux nationaux.». C'est ce qu'a déclaré le président du Conseil supérieur de la jeunesse, Mustapha Hidaoui, hier, lors de l'ouverture des travaux de la première assemblée générale extraordinaire pour approuver le projet de règlement intérieur du Conseil.

Un appel qui vise à apporter une valorisation aux étapes politiques et sociales traversées ces deux dernières années. Plein dans son rôle consultatif, le Conseil supérieur de la jeunesse exhorte les jeunes à consolider l'élan d'unité et de conscience révélés par les événements majeurs qui ont caractérisé cette période. Le but étant d'aboutir à un consensus porté à bras- le- corps par la jeunesse, en matière de reconstruction du pays. De ce fait, cette frange de la société qui véhicule tous les espoirs et la force d'émergence de l'Algérie nouvelle est appelée à participer pleinement à l'assainissement du pays des résidus néfastes des anciennes gouvernances. D'autant plus que c'est ce maillon central de la société qui est le plus souvent visé par les plans de manipulation ourdis par les ennemis de la nation de l'intérieur comme de l'extérieur. À ce titre, le président du Conseil supérieur de la jeunesse, n'a pas manqué lors de cette rencontre de mettre en avant l'impératif de constituer un front interne solide, afin de lutter contre toutes les formes de sabotage et de destruction. Expliquant que «contrecarrer ces régimes ne se fera qu'en combattant les mentalités dépassées, en éliminant la bureaucratie et en consacrant les meilleures et les plus belles pratiques pour permettre l'investissement des capacités de nos jeunes dans divers domaines liés à l'économie, l'entrepreneuriat, l'innovation, la technologie, la mobilité des jeunes». Il faut dire que l'appel est d' autant plus fort, lorsque les dispositions de lois et les nouvelles orientations de l'Etat sont claires et visibles. Elles se sont largement exprimées à travers des ouvertures franches à l'adresse de la jeunesse. Désormais, les scènes politique, économique et sociale sont dans des prédispositions favorables à la contribution des jeunes. Il est indéniable cependant, que ce changement profond ne se fera pas du jour au lendemain.

Les mécanismes qui donneront un nouveau fonctionnement aux institutions récemment renouvelées, ont besoin d'être rodés. C'est précisément sur cette fibre encore fragile, que les détracteurs de l'ordre nouveau veulent agir. Leur sournoiserie s'articule autour d'une présentation dûment falsifiée de la situation actuelle. Leur but; faire croire aux jeunes que cette période d'adoption et de démarrage des nouveaux paradigmes de gouvernance, n‘est en réalité qu'un leurre, un mensonge. C'était sans compter sur les effets indéniables des processus de changements engagés par l'Etat. En dépit des problèmes à affronter et des défis qui restent à relever, il est difficile de réduire à néant les avancées enregistrées.

C'est sur ces axes que Hidaoui est longuement revenu, précisant que «la jeunesse algérienne s'est davantage intéressée et impliquée dans les questions nationales grâce à l'approche de l'État la plus sensible à ses besoins, qui s'est concrétisée dans la réalité à travers de nombreux projets et politiques qui ont été favorisés par les jeunes, comme la facilitation à leur participation à la vie politique et stimuler les jeunes talents et capacités, notamment scientifiques et sportives. En plus de développer et d'activer des mécanismes pour soutenir les institutions émergentes».