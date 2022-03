Les membres de la brigade de la police judiciaire pour la sécurité d’Akbou ont réussi, la semaine dernière, à arrêter un homme de 38 ans impliqué dans le trafic de drogue dans la ville d’Akbou et sa banlieue. Les faits remontent au lendemain de la réception d’un appel téléphonique sur le numéro vert de la Sûreté nationale 1548. L’information faisait état de la présence d’une personne suspecte au volant d’un véhicule venant de la ville de Tazmalt vers la ville d’Akbou en possession d’une quantité de cocaïne en vue de son écoulement sur le marché local. Après l’interception du véhicule et sa fouille, les policiers découvrent une quantité de 4 grammes de cocaïne et une somme d’argent de 56000 dinars. Considéré comme l’un des produits de la promotion de la drogue, dans le prolongement de l’enquête, et après une perquisition au domicile du suspect, qui a été effectuée sous le contrôle des autorités judiciaires, il a été saisi des morceaux de drogue : kif traité sous forme de plaquettes prêtes à la vente. Un dossier pénal a été constitué contre le suspect pour possession de drogue destinée à la revente illégale. Placé sous l’autorité judiciaire compétente, le suspect a été présenté immédiatement devant le juge qui a décidé de sa mise sous mandat de dépôt . En début de semaine, les éléments de la brigade de police de la protection urbaine et de l’environnement relevant de la sûreté de Béjaïa ont réussi à saisir environ 10 quintaux de viande blanche qui n’étaient pas soumis aux conditions sanitaires et d’hygiène en vigueur à Béjaïa lors de la surveillance et l’inspection des différents marchés et commerces. De plus, accompagnés des employés de la direction du commerce, ainsi que du vétérinaire des services agricoles de la wilaya, deux véhicules utilitaires contenant de la viande blanche destinée à la commercialisation ont été interceptés au niveau de la rue Al-Hourriya sur les hauteurs de la ville de Béjaïa. Le contrôle a permis la saisie de 600 kg, soit 138 poulets, et une quantité de cuisses de poulet d’un poids total de 363 kg.