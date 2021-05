La remise des clés des logements Aadl réalisés au niveau du pôle urbain d'Ighzer Ouzarif aura lieu demain, si la journée ne coïncide pas avec la fête de l'Aid El Fitr. À défaut, cette remise des clés se fera samedi prochain, c'est ce qu'ont indiqué, avant-hier, les représentants des deux associations d'acquéreurs de Béjaïa (Aadl 1 et Aadl 2), dans une vidéo postée sur leur page facebook. Les membres des deux associations ont fait un compte rendu de la réunion du 6 mai, à Alger qui les a regroupés avec le ministre de l'Habitat pour évaluer la situation et la perspective d'une éventuelle livraison au courant de cette semaine. Prévue hier, à l'occasion de «Leylet el Quadr», cette cérémonie a été quelque peu retardée, pour des considérations que les intervenants n'ont pas expliqué. De retour, les responsables des deux associations ont invité, le lendemain, 35 acquéreurs des deux programmes, choisis pour assister à la cérémonie de remise des clés, en présence du ministre de l'Habitat de l'Urbanisme et de la Ville, a-t-on précisé encore. Il s'agit d'un total de près de 3 000 unités de logements, dont 2 450 au profit des souscripteurs Aadl 1 et 428 souscripteurs de Aadl2. Cette cérémonie, qui officialisera cette livraison, aura lieu sur le site en présence des autorités locales Un site Internet d'ailleurs a été ouvert depuis hier pour la prise de rendez-vous chez le notaire chargé de l'établissement des contrats de location-vente. Des bureaux seront, par ailleurs ouverts au niveau des sites d'Ighzer Ouzarif juste après la fête de l'AId pour la suite de l'opération de remise des contrats et les clés au reste des bénéficiaires, qui aura finalisé les démarches notariales. A rappeler que le secrétaire général du ministère de l'Habitat s'est montré satisfait de l'état d'avancement des travaux en cours lors de la dernière visite qu'il a effectuée la semaine dernière sur le site en compagnie des autorités de la wilaya de Béjaïa. Une réunion de coordination avait regroupé le wali, le secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, le président de l'APW ainsi que tous les intervenants dans le cadre des travaux de viabilisation du nouveau pôle urbain d'Ighzer Ouzarif. Cette réunion avait permis d'examiner l'état d'avancement des travaux de viabilisation en cours au niveau du pôle urbain. Les besoins de ce site en matière d'équipements publics, les structures commerciales d'accompagnement, tout comme celles en relation avec l'hygiène et la collecte des ordures ménagères ainsi que l'installation des relais des opérateurs de téléphonie mobile, le plan de circulation du transport urbain ainsi que les stations de taxi ont été examinés minutieusement afin de permettre la livraison des logements dans les meilleures conditions. La veille du déplacement du secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, le chef de l'exécutif de la wilaya s'était rendu sur le site pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux d'aménagement de la voirie, de tout ce qui constitue les voies d'accès vers les logements prévus pour la livraison. Il s'agit, notamment des axes routiers, des bordures de la chaussée, des caniveaux, la mise en place du réseau de gaz ainsi que les travaux de réalisation des bassins de décantation. On parle avec insistance de 2 000 logements sociaux dont la livraison suivra au profit des demandeurs de la commune de Béjaïa, déjà retenus sur la liste des pré-bénéficiaires.