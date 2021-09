Elles sauvent la situation, les fontaines. Elles n'ont jamais été abandonnées mais elles furent oubliées, pendant de longues années, par les gens qui commençaient juste à prendre l'habitude des robinets dépendant des réseaux d'AEP. Des réseaux d'AEP qui sont subitement devenus secs, après quelques années d'une sécheresse qui a fortement impacté les sources d'alimentation, dont le barrage de Taksebt situé à Oued Aïssi et les principaux forages creusés tout le long de l'Oued Sébaou. C'est alors que ces sources traditionnelles, bien refaites durant l'année en cours, redeviennent la destination de tous les citoyens.

Des noms de fontaines, autrefois très connues, apparaissent dans le langage familier et quotidien des gens à travers toutes les régions. À Ouaguenoun, à titre d'exemple, le village Taouinine, qui était durant toute l'année oublié, est devenu une destination fortement prisée par les automobilistes. À noter que les véhicules, croisés sur la route reliant Tikobaïne au chef-lieu de la commune d'Ouaguenoun, transportent souvent des inconnus de la région. De partout, on vient, muni de jerrycans, pour puiser l'eau de la fontaine située à proximité du village. En plus de ses vertus médicinales et curatives, l'eau de Tala N'Boubekeur, avec les arômes de toute la végétation qui pousse dans les alentours, est d'un goût exceptionnel, selon les personnes rencontrées sur place. C'est pour ces raisons qu'elle est aussi convoitée, surtout en cette période estivale.

Il se dit que l'eau de cette fontaine, en plus du fait qu'elle soit très limpide et propre, contient des minéraux qu'on ne trouve même pas dans les eaux vendues en bouteille.

Une famille, venue de la ville de Tizi Ouzou, a fait savoir qu'elle a entendu parler de cette source par le biais d'amis habitant en ville. Après avoir découvert son eau, le mari et sa femme viennent, même en période hivernale, pour en prendre.

D'autres ont indiqué qu'ils viennent ici depuis deux à trois ans, spécialement pour cette eau de source au goût particulier. Tala N'Boubekeur est devenue une destination prisée par de plus en plus de citoyens.

À Azrou Bwar, une autre fontaine rend la région plus attractive. Située dans la commune de Mizrana, sur le versant maritime, une autre fontaine, construite par les Français, est la destination privilégiée des citoyens qui viennent de plusieurs wilayas. Située en bordure de la RN71, qui relie le chef-lieu de la wilaya à la ville balnéaire de Tigzirt, cette source est prisée par les habitants d'Alger, Boumerdès, Blida, Bouira et parfois Béjaïa. Son eau est très utilisée, en ces temps de canicule et de pénurie. Elle est également connue pour l'absence de calcaire dans sa composition, ce qui la rend bénéfique pour la santé.

En fait, à travers toutes les communes de la wilaya, des noms de fontaines réapparaissent, comme les étoiles dans le ciel, pour étancher la soif d'une population qui semble oublier que la terre est traversée par un tissu inutile de réseaux d'AEP. En attendant que l'eau coule à nouveau dans ces réseaux, les fontaines assurent, même difficilement, avec des quantités, de loin, moins importantes, le ravitaillement des maisons en une eau potable et de meilleure qualité. Nous y reviendrons avec d'autres noms de fontaines, dans d'autres communes.