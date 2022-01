Du haut de son siècle d'existence en enfant prodigue de la casbah d'Alger né en son sein le 26 décembre 1921, Sid Ali Abdelhamid vient, en cette heureuse circonstance, d'être décoré de la médaille de l'ordre du Mérite national au rang de Achir décernée par le président de la République, qui lui a été remise le 25 décembre 2021 à son domicile par le conseiller du président de la République Abdelhafid Allahoum, accompagné de Ahmed Rachedi, également conseiller auprès du président de la République chargé de la culture et de l'audiovisuel ainsi que du secrétaire général du Conseil de l'ordre du Mérite à la présidence de la République Mohamed Saleh Akka et du ministre des Moudjahidine et Ayants droit Mohamed Laïd Rebigua.

Un évènement qui a suscité une exultation collective de la population de la Casbah, laquelle a suivi avec ravissement la retransmission de son déroulement à la Une du Journal télévisé de 20 heures, agrémenté d'extraits de documentaires retraçant le parcours fabuleux de Sid Ali Adelhamid, un acteur de centralité de premier plan du Mouvement national indépendantiste, auteur d'une instructive oeuvre d'anthologie autobiographique, judicieusement intitulée «Ce que j'ai vécu» publiée en 2019 par les éditions Dahlab.

C'est dans le prolongement de cette circonstancielle et heureuse jubilation que l'Association «les amis de la rampe Louni Arezki. Casbah» dont Sid Ali Abdelhamid était un proche et fidèle ami auquel un mémorable hommage de reconnaissance a été rendu le 28 décembre 2014 lors de son 93ème anniversaire à la salle l'Algéria, avec la précieuse contribution de l'Assemblée populaire communale d'Alger-Centre, a organisé une visite de réjouissance en son domicile.

Sid Ali Abdelhamid heureux centenaire a été décoré au rang de Achir par le président de la République.

Kaddour M'Hamsadji au rendez-vous

Ceci pour lui exprimer la joie de ses membres et nombreux sympathisants pour la commémoration de son centenaire couronné de la reconnaissance officielle de l'État algérien pour son itinéraire de militance d'exemplarité viscéralement voué à l'indépendance de l'Algérie.

Ainsi, dans une ambiance de liesse et d'euphorie mémorielle, une importante délégation composée de membres de l'Association, d'amis et de proches de Sid Ali Abdelhamid s'est rendue dans l'intimité de sa demeure pour partager ensemble et dans l'allégresse un moment de ressourcement historique avec ce symbole majeur de la révolution algérienne.

Un fait remarquable de cette commémoration mémorielle du souvenir s'est caractérisé par la symbolique de la présence représentative de l'univers

du Livre, en particulier l'auteur de notoriété Kaddour M'Hamsadji, doyen émérite de la littérature algérienne d'expression francophone, âgé aujourd'hui de 87 ans ainsi que Chegnane Abdallah et Ali Bey Abderrahmane, espectivement représentants des Editions Dahlab et de Casbah Editions.

Ce qui fût complété par une participation de l'évocation du souvenir en la présence de Zaphira Yacef, la fille du regretté Héros national Yacef Saâdi. Toujours dans ce contexte de l'histoire et de la mémoire, l'assistance a relevé aussi la présence de Larbi Yacine, qui n'est autre que le fils cadet du célèbre chanteur, militant et moudjahid H'sissen, membre de la glorieuse troupe artistique du FLN historique, mort et enterré à Tunis au cimetière de Djellaz avec la parade d'honneur de la vaillante ALN et dont les restes ont été rapatriés le 29 septembre 2014 et réinhumés au cimetière d'El Kettar lors d'un cérémonial populaire impressionnant rehaussé dans l'émotion par la présence de son épouse et compagne de lutte E'la Ghania,

C'est dans la chaleureuse liesse de cette visite que l'auteur de ces lignes en qualité de président de l'Association «les amis de la rampe Louni Arezki - Casbah» s'est au nom de toute l'assistance et en une émouvante solennité adressé à un Sid Ali Abdelhamid fatigué certes, mais étonnement revigoré par l'éclat de la rencontre pour lui exprimer les vives félicitations de l'ensemble des présents qui ont tenu à partager avec lui un moment mémorable de bonheur inoubliable.

Lequel a historiquement été marqué par la célébration d'un centenaire auréolé de la reconnaissance officielle de l'État algérien à l'endroit de ce grand moudjahid, modèle d'un parcours, militant d'exemplarité.

Une ardente émanation et un voeu profond de Sid Ali Abdelhamid en réconfort de l'abnégation et de l'engagement militant qui furent les siens pour la libération de sa patrie asservie par le joug colonialiste français pendant plus d'un siècle, ce qui judicieusement a été rappelé par Yacef Saâdi et Ali Haroun, respectivement chef de la Zone autonome d'Alger et dirigeant de la Fédération de France du FLN historique lors de vibrants témoignages révélés le 29 décembre 2019 à la Bibliothèque nationale devant un auditoire très nombreux rassemblé en la circonstance par l'Association «les amis de la rampe Louni Arezki. Casbah» et les Editions Dahlab pour la première présentation thématique de l'ouvrage d'anthologie mémorielle au titre expressif de «Ce que j'ai vécu» de Sid Ali Abdelhamid.

Yacef Saâdi et Ali Haroun

Devant un public très attentif et captivé, le regretté Yacef Saâdi a ainsi entamé son intervention centrée sur l'évocation de la mémoire et du souvenir en ces termes d'une édifiante et émouvante envolée d'un pan d'histoire d'une période cruciale du Mouvement national indépendantiste:

«Sid Ali Abdelhamid a été ma première école de militantisme, il a été aussi mon chef de l'Organisation Spéciale, l'OS dont je recevais des ordres pour le déclenchement de la lutte armée. C'est un dirigeant de grande valeur, un repère révolutionnaire important et un exemple pour l'ensemble des Algériens dont il demeurera un héros»? fin de citation.

Une brillante intervention suivie par une évocation éminemment très instructive de Ali Haroun qui a ainsi enchaîné ces propos: «Sid Ali Abdelhamid est une symbolique du Mouvement national indépendantiste, insuffisamment connue et une source mémorielle de toute une épopée de la révolution algérienne. En dirigeant de premier plan, il m'a communiqué à ma demande toutes les informations sur la création du Comité d'Action Révolutionnaire Nord-Africain (CARNA) ce qui m'a permis de publier des contributions sur cette période charnière de l'histoire» fin de citation.

Voilà un pan d'histoire révélateur du véritable parcours et de l'itinéraire militant de Sid Ali Abdelhamid ainsi revisité dans sa réelle dimension d'acteur de premier plan à toutes les étapes accomplies de la lutte libératrice du Mouvement national indépendantiste jusqu'au déclenchement triomphal de la révolution algérienne du salvateur 1er Novembre 1954, seul artisan de l'indépendance de l'Algérie panthéonisé par l'histoire en repère éternel pour la jeunesse, les générations futures et la postérité.

Un trophée symbolique de la mémoire et du souvenir dédié à Sid Ali Abdelhamid.

Pour la perpétuation de cette phase déterminante de l'histoire, un trophée symbolique du souvenir et de la mémoire en argenterie gravée d'une prose de reconnaissance et de gratitude à l'endroit de Sid Ali Abdelhamid, lui a été décerné par l'Association les amis de la rampe Louni Arezki.

De beaux livres des Editions Dahlab et de Casbah Editions pour Sid Ali Abdelhamid.

Un cérémonial saisissant suivi par l'offre d'une série de cadeaux honorifiques de beaux livres d'illustrations esthétiques de la Casbah remis par MM. Chegnane Abdallah des Editions Dahlab et Ali Bey Abderrahmane de Casbah Editions.

Pour compléter cette heureuse saga livresque, Si Kaddour M'Hamsadji, en doyen de la littérature algérienne, a, en signe d'affection, tenu à offrir à Sid Ali Abdelhamid, une oeuvre théâtrale au titre de «La Dévoilée» qui lui est chère car elle fût sa première et inaugurale création à l'âge de 16 ans en 1949, reprise et achevée en 1957 pour être publiée 10 années plus tard en 1959 avec une préface de l'écrivain de renom Emmanuel Roblès complétée par un jugement du célèbre Albert Camus lauréat du prix Nobel de littérature en 1957.

Les roses de Zaphira

La séance des cadeaux a superbement été clôturée par Zaphira Yacef dans la symbolique affective d'un magnifique bouquet de belles roses multicolores déposées sur la table de couvert de Sid Ali Abdelhamid et dont l'une d'elles écarlate et resplendissante lui a été remise avec tendresse entre ses mains, ce qui a impulsé une expression de joie sur son visage souriant, visiblement heureux et exultant de bonheur par une salve nourrie d'applaudissements de l'ensemble de l'assistance très réjouie, par ailleurs, de l'exclamation improvisée d'un harmonieux poème versifié sur l'épopée de Sid Ali Abdelhamid par Mohamed Cherif Ghebalou enseignant universitaire, auteur et prosateur à ses heures d'inspiration.

Avec le refrain, de la traditionnelle chanson de «Sana Hilwa ya Sid Ali» «Douce et bonne année Sid Ali» reprise en choeur et à l'unisson par une assistante heureuse et émue par l'expression apparente de bonheur sur le visage de Sid Ali Abdelhamid.

Joyeux anniversaire et «Alef Mabrouk» illustre Doyen centenaire du Mouvement national indépendantiste panthéonisé par l'Histoire.

Bravo, reconnaissance, gratitude et félicitations avec une longue vie Incha Allah pour ce fabuleux parcours généré par la foi d'un amour viscéral de l'Algérie, chevillé aux corps et à l'âme de cette génération avant-gardiste de militants de légende dont Sid Ali Abdelhamid incarne une symbolique qui demeurera, désormais, un repère, modèle de fierté pour la jeunesse, les générations futures et la postérité.