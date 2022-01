Les éléments de la brigade de recherche et d'intervention (BRI) relevant de la sûreté de wilaya d'El Tarf, ont mis fin aux activités d'un réseau national de faussaires, spécialisé dans la falsification de documents de voitures destinées à la contrebande internationale, apprend-on de source sécuritaire. L'étendue de l'activité du réseau, selon les précisions apportées par notre source, a trait essentiellement au faux et usage de faux, à travers la falsification des documents administratifs (cartes grises), impression à froid pour falsifier les numéros de série, manipulation et modification illicite des données informatiques, imitation de sceaux de l'Etat, introduction de véhicules sur le territoire national sans l'achèvement des procédures légales.

Selon la même source, cette opération de qualité et de pointe, est le résultat d'investigations effectuées, suite aux informations parvenues aux services de la BRI, sur l'activité du réseau. Au terme de cette affaire, 91 personnes impliquées ont été interpellées alors que 30 véhicules de différentes marques, dont 6 camions et 3 tracteurs, ont été récupérés. Les informations fournies par notre source, font état du non-dédouanement de certains véhicules mis en circulation avec de faux documents.

Alors que d'autres issus de crédits dans le cadre des dispositifs d'aide, Cnac et Ansej, ne disposant pas de la mainlevée (hypothèque), ont été mis en vente, après que leurs dossiers de base ont été falsifiés. Soumis aux procédures judiciaires d'usage, les 91 mis en cause dans ce trafic ont été déférés par-devant le juge d'instruction, près le tribunal de Dréan, relevant de la cour de justice d'El Tarf, qui a retenu la mise sous mandat de dépôt, pour un prévenu. Ce dernier, nous dit-on, est le chef du réseau.

Le magistrat a décidé la mise sous contrôle judiciaire de quatre autres, alors que le reste des prévenus ont été sommés de comparaître, le jour du jugement, devant le tribunal de Dréan, a-t-on conclu.