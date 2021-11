Les services de sûreté de la wilaya d'Alger représentés par la brigade de police judiciaire de la sûreté de la circonscription administrative de Baraki, ont arrêté quatre suspects (dont trois femmes), pour détention illicite de psychotropes destinés à la vente à Baraki (ouest d'Alger) et d'armes blanches prohibées. Après parachèvement de la procédure légale, les suspects ont été présentés par-devant les juridictions territorialement compétentes. La brigade de police judiciaire de la sûreté de la circonscription administrative de Baraki a également arrêté deux suspects pour détention de drogues et de psychotropes, ce qui a permis la saisie de 33,08 grammes de cannabis, 407 comprimés psychotropes, 15 armes blanches et un montant en devise issu des revenus de ce trafic. Les deux suspects ont été présentés par- devant le procureur de la République territorialement compétent, après parachèvement de la procédure légale. Cette même brigade a procédé à l'arrestation d'un suspect pour détention de 31 comprimés psychotropes et port d'arme blanche. Le suspect a été présenté par- devant le parquet territorialement compétent, après parachèvement de la procédure légale. Dans cette même circonscription administrative,4 suspects ont été arrêtés pour détention de psychotropes (plus de 4000 capsules) destinés à la vente. Après parachèvement de la procédure légale, les suspects ont été présentés par- devant le parquet territorialement compétent.