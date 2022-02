Les services de la sûreté de wilaya d'Alger ont arrêté 10 individus impliqués dans une affaire de prostitution et détention de drogues et de psychotropes sous couvert d'activité commerciale, a indiqué, hier, un communiqué des mêmes services.«Les services de la sûreté de la wilaya d'Alger, représentés par les services de la 6e sûreté urbaine de Dély Ibrahim, ont traité une affaire relative à la prostitution et la détention de drogues et de psychotropes sous couvert d'activité commerciale de type soins corporels», a précisé le communiqué. L'opération, menée sous la supervision du parquet territorialement compétent, a permis aux éléments de la police, après obtention d'un mandat de perquisition, d'arrêter 10 individus, dont 5 femmes et de saisir un montant de 164600 DA, deux morceaux de cannabis, 18 comprimés psychotropes, un billet de 2000 DA contenant une poudre blanche, 16 pilules contraceptives et 13 préservatifs, a ajouté la même source. Après parachèvement des procédures légales en vigueur, les mis en cause ont été déférés devant

le parquet territorialement compétent, a conclu le communiqué.