Les éléments de la police de la brigade mobile de police judiciaire (Bmpj) de Tigzirt viennent de mettre la main sur un vaste réseau de passeurs. Composés de neuf individus, âgés entre 26 et 56 ans, les membres du groupe se sont spécialisés dans le commerce juteux des jeunes candidats à l'émigration clandestine. Moyennant une somme d'argent variant entre 800 000 et 1 200 000 dinars, la traversée se fait à partir de différents points de départ. Aussi, les services de la police ont annoncé la chute de ce groupe très actif dans la wilaya de Tizi Ouzou où l'on signale d'ailleurs, la disparition de nombreux jeunes depuis plus d'une année. Leurs parents souffrent le martyre de cette situation qui fait qu'ils ne savent même pas si leurs enfants sont morts ou vivants. Selon le communiqué de la sûreté de wilaya, l'opération a permis la saisie d'une somme de 250 millions de centimes, deux véhicules de tourisme, un camion, ainsi que des téléphones portables, utilisés par ces malfaiteurs pour leur opération. Présentés au parquet de Tigzirt, les neufs inculpés ont été mis en détention préventive pour association de malfaiteurs, en vue de la préparation et de l'organisation de traversées clandestines par voie maritime, pour plusieurs individus, moyennant un avantage financier, et exposition de leur vie au danger.