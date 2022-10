Les éléments de la police judiciaire de la sûreté de daïra de Ben M’hidi, dans la wilaya d’El Tarf, ont mis fin à l’activité criminelle d’ un réseau national spécialisé dans la falsification de documents administratifs officiels, en plus de l’exercice d’escroquerie, apprend-on de source sécuritaire. Les précisions apportées sur cette affaire font état d’informations, parvenues aux services de la police judiciaire, sur l’existence d’un réseau qui falsifiait toutes sortes de documents administratifs officiels et escroquait les citoyens. Des investigations ont été aussitôt engagées après la confirmation de la véracité des faits. Les services chargés de cette affaire ont élaboré un plan qui a permis la mise hors d’état de nuire des membres du réseau de faussaires dont les ramifications s’étendent à plusieurs wilayas de l’Est du pays. Outre l’arrestation des trois individus, la perquisition opérée dans le domicile de l’un des faussaires, a permis la découverte et la saisie d’une importante quantité de faux documents administratifs, des certificats, des attestations, des diplômes et autres pièces administratives officielles, des sceaux et des cachets ronds et rectangulaires de diverses administrations. Ont également été saisies, trois unités centrales pour micro-ordinateurs de bureau, un ordinateur portable, deux imprimantes couleurs et une imprimante couleurs de format A3 ainsi que trois téléphones portables, a détaillé notre source, en précisant que cet équipement était utilisé par les faussaires pour l’impression et le scannage de vrais faux documents qu’ils fournissaient à leurs victimes. Soumis aux procédures judiciaires d’usage, les trois mis en cause dans cette activité criminelle illicite, âgés entre 40 et 50 ans, ont été déférés par- devant le tribunal de Dréan. À l’issue de l’instruction, les prévenus ont été placés sous mandat de dépôt, pour formation d’un réseau criminel, faux et usage de faux de documents administratifs officiels et escroquerie, a-t-on conclu.