Les services de sécurité font état régulièrement de grandes saisies de drogues et de kif traité à travers la wilaya de Tizi Ouzou. La dernière a été annoncée, hier, par la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou. Selon le communiqué, le démantèlement d’un réseau spécialisé dans le trafic de stupéfiants a permis de récupérer une quantité estimée à 1,653 kg de kif traité en plus d’une grande quantité de produits psychotropes évaluée à 2130 comprimés. Dans son communiqué, la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou précise que les éléments de la sûreté de daïra de Draâ Ben Khedda, agissant dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue et le commerce illicite de produits stupéfiants, ont démantelé une association de malfaiteurs composée de cinq individus, âgés de 19 à 42 ans, demeurant tous à Draâ Ben Khedda. Ce groupe s’adonnait au trafic de drogue et comprimés psychotropes. Parallèlement à la saisie de ces quantités inquiétantes de drogue et de psychotropes, le communiqué de la sûreté de wilaya fait état de la récupération d’une importante logistique. Du matériel utilisé par les éléments de la bande a en effet été récupéré dans la même opération.

Il s’agit, ajoute le communiqué, de sept appareils de téléphones portables et deux aérosols lacrymogènes. Présentés au parquet de Tizi Ouzou, les mis en cause ont été placés en détention préventive. À rappeler que ce n’est pas la première fois que les services de sécurité mettent hors d’état de nuire un réseau de trafic de drogue. Très souvent, des bandes spécialisées dans le trafic de stupéfiants tombent dans les filets avec parallèlement la récupération de grandes quantités de kif traité, substance la plus demandée dans les milieux « initiés ». À Ouaguenoun, plusieurs réseaux sont tombés avec de grandes quantités de drogue en leur possession. Dix kilogrammes seront récupérés lors de la première opération et presque autant lors de la deuxième et la troisième n’était pas moins dotée. Des quantités énormes qui vont alimenter le marché local et bousiller la vie de centaines, voire de milliers de jeunes. Élément nouveau à signaler, lors de la dernière opération effectuée par les services de sécurité à Ouaguenoun, des jeunes filles faisaient partie du réseau démantelé. Enfin, ces quantités énormes alimentant le commerce local de drogue viennent d’autres réseaux agissant à l’international.