Un réseau criminel, spécialisé dans l'organisation de traversées clandestines par mer, vient d'être démantelé par les unités du groupement territorial de la Gendarmerie nationale au niveau de la wilaya de Skikda. Le groupe est composé de huit éléments. Ils ont été arrêtés et leur matériel saisi. C'est ce qu'a annoncé le chargé de communication du groupement, le commandant Kouider Soulah. Cette opération entre dans le cadre de la lutte contre le phénomène de l'émigration clandestine par mer. Les services de la Gendarmerie nationale ont agi, le 24 janvier dernier, sur la base de renseignements relatifs à une traversée clandestine à partir de la plage non surveillée de Oued Saboune, dans la commune de Filfila (est de Skikda), par un groupe de jeunes. Après avoir pris les dispositions nécessaires, une formation sécuritaire a été mise en place pour déjouer cette tentative, permettant l'arrestation de 12 candidats à l'émigration clandestine. Après l'accomplissement des procédures légales et l'intensification des opérations de recherche, les éléments de la Gendarmerie nationale ont démantelé un réseau criminel organisé de huit passeurs, âgés entre 22 et 40 ans, activant sur le territoire de la wilaya de Skikda. L'opération a permis la saisie d'un bateau de plaisance, de quatre grands jerricans et de quatre autres plus petits, remplis de 540 litres d'essence, quatre gilets de sauvetage, sept téléphones portables, une voiture utilisée par les membres du réseau pour sécuriser la route et un montant de 310000 DA issus du trafic. Un dossier judiciaire a été constitué contre les mis en cause et présentés, lundi, par-devant le procureur de la République près le tribunal de Skikda, pour crime de trafic d'individus.