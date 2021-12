Les cadres du ministère de la Santé et ceux du ministère de l'Industrie pharmaceutique, bougent et partent à l'écoute des ophtalmologistes et des opticiens agréés pour réorganiser la filière de l'optique.

C'est ce que nous avons constaté, au 1er jour de l'ouverture de la 15e édition du Salon international de l'optique et de la lunetterie (Siol Alger 2021).

Cet événement, qui a ouvert ses portes avant-hier, s'étalera jusqu'à demain, à l'École supérieure d'hôtellerie et de la restauration de Aïn Benian (Alger). Il se veut un carrefour d'échanges entre les professionnels de l'optique, qui a permis au grand public de découvrir, grâce aux exposants, de nouvelles technologies dans leur profession et ainsi améliorer les prestations fournies aux patients. Approché sur place par nos soins, lors de sa visite des stands de la Siol, le représentant du ministère de l'Industrie pharmaceutique, le docteur Redha Belkasmi nous dira que «nous sommes là, présents aujourd'hui, pour rappeler à nos producteurs qu'ils doivent passer par le nouveau dispositif réglementaire». Plus explicite, il dira que «la mise sur le marché de tout dispositif médical prêt à l'emploi, fabriqué industriellement, importé ou exporté, est subordonnée à une décision d'homologation délivrée par l'Agence nationale des produits pharmaceutiques».

Cela avant d'expliquer que «ces dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur, sont là pour encourager nos producteurs à satisfaire les besoins du marché local et à aller vers l'exportation». Poursuivant, l'interlocuteur dira que «la filière de l'optique doit être encadrée et le chantier de sa réorganisation est beaucoup plus grand que celui des médicaments». Une déclaration qui fait allusion à la nécessité de mettre fin à l'anarchie qui prévaut dans la filière. Le Siol est aussi un espace de rencontres et d'échanges entre professionnels de cette importante filière, gangrenée depuis des années, par l'informel et la contrefaçon. La nouvelle réglementation en vigueur est applaudie par les professionnels qui activent dans le monde médical. Opticiens, fabricants de verres,représentants des marques internationales et distributeurs, se sont dit être pour le renforcement des démarches permettant la protection des clients de certains vendeurs de lunettes qui se font passer pour des opticiens.

Le directeur de l'Institut national pédagogique de la formation paramédicale (Inpfp), Youcef Benaziz, a confirmé le bien-fondé de cette information. «Nous travaillons en étroite collaboration avec les services du ministère du Commerce et nous sommes sur le terrain, pour maîtriser la situation, et mettre fin aux pratiques frauduleuses auxquelles s'adonnaient certains vendeurs de lunettes», nous a-t-il déclaré. Poursuivant, il a révélé que «les opérations de contrôle ont permis de relever plusieurs infractions liées à l'utilisation de matériels destinés à l'exécution des prescriptions médicales et aux activités réservées à un opticien, par des personnes ne possédant pas d'agrément devant être délivré par les services du ministère de la Santé». Plus explicite, notre interlocuteur dira que «les mis en cause sont généralement des personnes ayant été formées dans des courtes spécialités en relation avec la santé visuelle, qui ne suffisent pas à exercer dans ce métier». C'est ce qu'il a indiqué avant de rappeler que «le ministère de la Santé prévoit annuellement, dans les domaines de l'optique et lunetterie, 120 places pédagogiques». En parlant des deux spécialités précitées, on ne peut s'empêcher d'aborder les problèmes visuels qui peuvent surgir lors de l'utilisation des articles contrefaits. Ibrahim Slim Mella, le SG du Syndicat national des optométristes et des opticiens lunetiers, a alerté contre l'utilisation des lunettes contrefaites. «Faites attention aux lunettes que vous portez, la cataracte devient précoce. On a, hélas, affaire à des jeunes qui se font opérer à partir de la quarantaine, alors qu'il s'agit d'un trouble de la vision qui survient après la soixantaine», a-t-il déclaré. À bon entendeur...