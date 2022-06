Après une absence de deux ans, due aux effets de la crise sanitaire, l'organisation de la Foire internationale d'Alger, s'annonce plus que prometteuse. Et pour cause, la forte participation d'entreprises étrangères, reflète un regain de crédibilité et d'attractivité indiscutables de l'investissement en Algérie. Dans ce sens, le ministre du Commerce, Kamel Rezig a précisé lors de son passage à la télévision algérienne, que «cette édition, prévue du 13 au 17 juin prochain, sous le slogan «Pour un partenariat stratégique», verra la participation de 698 entreprises dont 187 entreprises étrangères venant de 20 pays. Les Etats-Unis seront l'invité d'honneur de cette 53e édition, avec la participation de 35 entreprises américaines représentant les secteurs de l'énergie, de la construction, de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'hydraulique, de l'environnement, de l'industrie aéronautique et de l'éducation». Un événement qui intervient suite au bal incessant des partenaires étrangers, qui a été marqué ces deux dernières années, par un rythme soutenu de signatures de coopération et de partenariats étrangers. Une dynamique qui est appelée à se renforcer à travers les opportunités d'échanges et les ateliers B2B qui animeront cet événement. Dans ce sens, le ministre annonce une participation de «530 exposants algériens à l'événement dont 147 entreprises publiques et 383 privées. Représentant les secteurs des industries électroniques, électriques, électroménagers (42 entreprises), agroalimentaires (68 entreprises), services (66 entreprises), industries chimiques et pétrochimiques (87 entreprises), industries mécaniques (68 entreprises) et industries manufacturières (35 entreprises), des entreprises du secteur de l'artisanat (100) et du bâtiment et travaux publics (45 entreprises), ainsi que 19 filiales d'entreprises étrangères en Algérie».Auxquelles s'ajoute un participation de 19 entreprises du ministère de la Défense nationale (MDN) représentant des unités de production à caractère économique dans les secteurs de l'industrie mécanique, du textile et de la construction navale. De leur côté, l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur (Algex) et la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (Caci), organiseront des ateliers d'échanges pour aborder les questions relatives au partenariat et à l'investissement en Algérie. C'est dire l'importance de cette édition de la FIA, qui se confine dans l'impératif de donner une nouvelle image et une vision claire de l'économie nationale. Une vision qui se veut celle d'une Algérie captivante, fruit de changements profonds, et d'émergence de nouveaux paradigmes de gouvernance, essentiellement axés sur l'amélioration du climat des affaires. Une direction économique qui s'accompagne de l'application de dispositions que le ministre n' a pas manqué d'évoquer, rappelant «les facilités accordées dans le domaine de l'investissement aux entreprises nationales et étrangères pour concrétiser les objectifs du secteur visant à assainir les importations et à développer les exportations hors hydrocarbures pour atteindre 7 milliards de dollars en 2022».Par ailleurs, l'événement coïncidera avec la célébration du 60e anniversaire de l'Indépendance de l'Algérie, qui dédiera un pavillon spécial pour commémorer l'événement et pour la participation du ministère des Moudjahidine et des Ayants droit.