C'est une campagne électorale qui n'arrive pas à trouver l'ardeur des années d'antan. C'est du moins le constat dans la wilaya d'Annaba où, seule la curiosité placarde les populations devant les panneaux des listes des candidats en lice pour les législatives du 12 juin prochain.

Au bout de 12 jours de campagne électorale, les présidents de partis politiques et ceux des listes indépendantes n'arrivent toujours pas à trouver la formule magique, pour mobiliser l'électorat! Malgré les discours porteurs de promesses pour une Algérie nouvelle, fondée sur le renouveau, les candidats qui sont passés par Annaba à ce jour, hormis quelques-uns, aucun n'est parvenu à drainer les foules d'autrefois. a priori, les candidats font face à un électorat, tellement blasé qu'il est devenu difficile à convaincre.

Si les échos du boycott ne raisonnent pas, c'est le manque de confiance qui fait défaut. Toutefois, le sursaut citoyen reste possible, car rien n'est encore joué. Les jours à venir de cette campagne électorale, sont capables de donner un élan de regain citoyen pour cette campagne, au cours de laquelle les candidats, qui ont défilé ont plaidé en faveur de l'intérêt et la stabilité du pays. En tout état de fait, si l'élite dans la wilaya d'Annaba, tente de regagner la confiance du paysage politique, ce qui n'est pas impossible, la présence en force des femmes dans cette campagne électorale, à la faveur des législatives du 12 juin prochain, dénote de la volonté d'un effort commun des uns et des autres, à contribuer à la remise sur les rails du développement dans toutes ses dimensions, cette Algérie nouvelle, à laquelle aspire entre autres, le président du MSP. Abderrazak Makri, tout en soulignant, lors d'un rassemblement animé à Annaba, «l'existence d'une volonté politique forte pour prévenir la fraude», il a mis en avant, un programme économique élaboré pour faire «sortir le pays de sa situation actuelle». Au terme de son rassemblement, le président du MSP, a souligné entre autres, que ces échanges sont une occasion pour un changement de l'environnement politique.