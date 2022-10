La commission des transports, des transmissions et des télécommunications de l'Assemblée populaire nationale (APN), a tenu mercredi une séance d'audition avec le DG de l'entreprise portuaire de Djen Djen, Abdeslam Bouab, a indiqué un communiqué de l'APN. Au cours de cette séance, présidée par Ali Mounsi, président de la commission, Bouab a présenté une fiche d'identification du port de Djen Djen, qui dispose de terminaux pour les conteneurs de céréales d'une capacité de 1,5 million de tonnes, un terminal pour le ciment avec une capacité de stockage de 12 000 tonnes, ainsi que d'autres structures avec des capacités variables pour les matériaux bitumineux, les huiles et les véhicules. Concernant les perspectives de développement du port, Bouab a expliqué que l'entreprise tient à mettre en avant la compétitivité des produits algériens à l'international, notamment dans les matériaux de construction, estimant que l'augmentation de la capacité d'accueil du port à 1500 tonnes par jour, en a fait un port de chargement et de rechargement.

Bouab a poursuivi sa présentation en expliquant que le port entend se conformer de manière optimale aux exigences environnementales et à mettre en place une stratégie bien étudiée pour attirer les opérateurs économiques et échanger les informations, dans le cadre d'une alliance avec d'autres ports internationaux.

La direction du port oeuvre également -selon le directeur général- à augmenter les moyens d'emballage (exportation), et à établir un quai pour les matières liquides, et un quai pour les métaux (la structure d'accostage), expliquant que la solution idéale pour faire du port de Djen Djen un port pivot, nécessite une expansion supplémentaire. Dans son intervention, le président de la commission a mis l'accent sur l'importance majeure des ports, comme ressource et source d'obtention de devises, en plus de constituer un débouché pour le commerce extérieur, ajoutant que le port de Djen Djen est l'un des plus grands ports algériens et revêt une importance particulière en raison des installations dont il dispose qui le placent au rang des ports internationaux. Au cours du débat, les membres de la commission ont salué les efforts déployés par l'entreprise portuaire de Djen Djen, s'interrogeant sur les obstacles qui ont empêché le port de réaliser son véritable décollage, bien qu'il ait des moyens et des capacités importantes, notamment en termes d'infrastructures et d'autres installations logistiques, selon le même communiqué.