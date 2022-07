L'Assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou vient d'adresser une correspondance au Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, pour demander le dégel du projet de réalisation de la zone d'activité de Tizi Ghennif dans la daïra de Draâ El Mizan. Dans sa missive, le président de l'APW listait l'importance de cette assiette foncière, d'une superficie de 45 hectares, pour le développement local. Cette zone d'activité, une fois viabilisée, offrira «une opportunité pour les investisseurs dont les demandes sont très importantes, surtout que sa position géographique stratégique à proximité de la pénétrante reliant la wilaya de Tizi Ouzou à l'autoroute Est-Ouest, lui donne d'emblée une certaine attractivité», écrit-il à l'adresse du Premier ministre.

Toujours dans son message, le président de l'APW, Mohamed Klaleche, explique que «ce gel est justifié par les services des finances de la wilaya par le non-lancement des travaux de viabilisation en temps opportun, alors que ce retard est dû à des lenteurs de procédures et au manque de coordination entre les différentes administrations et services (directions concernées)».

Le projet de cette zone remonte à l'année 2012 et figure dans le plan d'aménagement de la wilaya (PAW programmé dans le Snat 2030), fait remarquer l'APW de Tizi-Ouzou qui s'interroge d'ailleurs sur «le timing du gel de cette zone intervenu au moment où les ordres de service allaient être délivrés aux entreprises réalisatrices de viabilisation et dont les marchés ont été visés par la commission des marchés en date du 14/04/2022». Mohamed Klaleche rappelle à ce sujet que ce choix «ne rentre, d'ailleurs, guère dans les orientations du président de la République qui a décidé que l'année 2022 soit dédiée par excellence à la relance économique. Nous ne pouvons aussi que soutenir le travail remarquable du médiateur de la République qui a dégelé plus de 800 projets d'investissement au niveau national».

Pour rappel, la wilaya de Tizi Ouzou peine à viabiliser toutes ses zones d'activité réparties à travers les communes à cause de divers problèmes. D'ailleurs, le plus grand obstacle, au lancement des travaux, demeure celui des oppositions à l'instar de la zone d'activité de Mekla.

Une zone qui n'a pas vu le jour jusqu'à présent à cause de ce problème malgré les initiatives de toutes les parties dans l'objectif de trouver un dénouement.

D'autres zones d'activités attendent des projets de viabilisation depuis leur création au début des années 80,mais, dans cette ambiance de momification, certaines parviennent tout de même à se frayer un chemin à l'instar de celle de Makouda qui vient de bénéficier d'une enveloppe de 34 milliards de centimes destinés à lancer ce chantier prometteur pour la machine économique locale. Une machine qui ne peut se mettre en marche sans des investissements créateurs d'emploi et de valeur ajoutée.

Pour certains maires, les zones d'activité non encore viabilisées doivent faire l'objet d'une nouvelle politique permettant de définir leur rôle avec précision à la lumière des dernières évolutions de l'économie nationale.