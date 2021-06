«Il faut se placer entre mai et juin, pour voir passer juillet». Ceci n'est pas un adage, encore moins un proverbe. C'est tout simplement le défilé des années et des mois sans que ce projet n'ait pu aboutir. Retenu pour être achevé en 2019, ce projet d'envergure a été lancé durant le second semestre 2016, accusant un premier retard dû au lancement de travaux supplémentaires rendus nécessaires pour consolider le terrain. Depuis, les annonces de sa réception se sont multipliées à l'identique.

Depuis 2019 jusqu'à 2021 en passant par 2020, des visites d'inspection effectuées par les walis qui se sont succédé à la tête de la wilaya d'Annaba, n'ont pas pu trouver la formule pour faire accélérer le chantier. À chaque visite ce sont les mêmes propos qui reviennent « La nécessité d' augmenter la cadence des travaux et d'accélérer tous les mécanismes permettant de rattraper le retard enregistré.» Au bout de chaque réponse, «une date est annoncée pour une réception imminente». Le mois de juin a toujours été la date butoir pour la mise en exploitation de cette fameuse gare maritime. Cette dernière, annoncée pour être livrée en juin 2020, en perspective de la saison estivale, n'a malheureusement pas été au rendez-vous. Signalons que les délais contractuels de réception de la gare maritime ont expiré en avril 2020.

Autre date, même contexte, une autre date fixant le mois de juin 2021 pour la réception partielle du site presque achevé. Un autre rendez-vous raté et avec lui probablement la saison estivale. Car, annoncé en grandes pompes, ce projet structurant de la nouvelle gare maritime d'Annaba, promet de redonner à Annaba son lustre d'antan.

Avec un design moderne inspiré des villes méditerranéennes, répondant aux critères internationaux, la nouvelle gare maritime n'a, jusqu'à la mise sous presse, pas livré ce charme dont tout le monde parle, sans qu'il ne soit visible à l'oeil nu.

Et pourtant, l'impact des perspectives du projet visent à renforcer d'une part, le tourisme urbain et embellir la ville, et d'autre part, procurer un impact économique direct en permettant la création de plusieurs emplois directs et en créant, sur le port, des activités récréatives. Or, ni la réouverture du port sur la ville, encore moins l'ouverture de ce terminal capable de recevoir 100 navires par an, pour accueillir les 240000 voyageurs prévus, n'ont été effectuées, faisant que cette gare maritime, achevée à 94%, n'a été d'aucun profit pour les saisons estivales précédentes et ne le sera peut-être pas cet été encore. Rappelons que, lancée sur une surface de 8 000 m2, le projet financé par l'Entreprise portuaire d'Annaba, a atteint jusque là, 4,5 milliards de dinars.