Subissant de plein fouet la lenteur du projet de 2000 unités Aadl, dans la nouvelle-ville de Draâ Errich, dont la réalisation est attribuée à l'entreprise turque «Ozka», les postulants à cette formule sont otages de l'indifférence du maître d'ouvrage et du manque de rigueur des responsables du secteur. Cette situation est à l'origine d'un état d'âme à fleur de peau pour des centaines de souscripteurs, dont le seul salut reste, comme nous dit-on, une intervention rapide du ministre de l'Habitat, Tarek Belaribi. Les interlocuteurs, qui ont été orientés vers l'Expression, se sont dits en perte d'espoir et de toutes perspectives de se voir, un jour, livrer leurs logements. «On était confiants, lorsque Tarek Belaribi était directeur général de l'Agence nationale d'amélioration et de développement du logement (Aadl)», ont confié des souscripteurs. Pour nos interlocuteurs, Belaribi traitait d'une main de fer les entreprises défaillantes ou qui traînent dans la réalisation des projets de l'Aadl. Or, depuis (...), les chantiers tournent au ralenti pour ne pas dire stagnent, ont déploré les souscripteurs aux 2000 logements Aadl, de la nouvelle ville de Mostefa Benaouda, à Annaba. Ce projet, dont la réalisation est attribuée à «Ozka», une entreprise turque, affiche un retard de plus de huit (8) ans, alors qu'il devait être livré en trois (3) ans! Car, convient-il de rappeler, le projet des 2000 unités, relevant de la formule Aadl, a été lancé en 2013 et n'a toujours pas été livré. Par ailleurs, outre le non-respect des délais de livraison du quota de 759 unités, sur l'ensemble des 2000, nos interlocuteurs ont, également, soulevé le retard dans la finalisation des travaux des VRD et des aménagements extérieurs, pointant du doigt, pour cela, l'entreprise turque «Ozka», dont l'indifférence démesurée risque de briser la vanne d'une patience déjà mise à rude épreuve. Pour rappel, les travaux des VRD et l'aménagement extérieur ont été lancés en 2020, par l'entreprise «Ozka», à l'issue de l'ouverture, en décembre de la même année, des plis pour le choix de l'entreprise de réalisation.