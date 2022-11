Le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Ali Aoun a reçu, ce jeudi, le Coordonnateur résident de l'ONU en Algérie, Alejandro Enrique Alvarez, en compagnie du représentant de l'OMS en Algérie, Nouhou Amadou, avec lesquels il a abordé les opportunités de coopération, indique un communiqué du ministère. Cette audience, qui s'est tenue au siège du ministère, «a été mise à profit pour passer en revue les opportunités de coopération entre l'Algérie et les différentes institutions onusiennes», précise la même source. Dans ce cadre, les entretiens ont porté sur «l'apport du ministère de l'Industrie pharmaceutique pour faciliter l'intégration des différents producteurs pharmaceutiques algériens dans les référentiels des instances onusiennes», relève-t-on dans le même texte. L'audience a également permis l'examen et l'étude des différents axes de coopération avec l'Organisation mondiale de la santé, notamment ceux ayant trait à la qualification de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques ainsi que les perspectives de l'élargissement de la coopération à travers la signature d'un programme d'action de coopération entre l'OMS et le ministère de l'Industrie pharmaceutique, selon le communiqué.