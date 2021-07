Une nouvelle version du film Règlement de comptes à Ok Corall, interprété par Burt Lancaster et Kirk Douglas, vient de se jouer près de... l'université des sciences et de la technologie, Abroug Madani, de Batna. La scène s'est déroulée près de l'enceinte universitaire.

Un professeur a tiré, jeudi, des coups de feu sur son collègue. Ce dernier, touché par trois balles, a été transféré à l'hôpital dans un état critique. Des sources, qui n'ont pas divulgué l'identité du tireur ni celle de la victime, ont évoqué un conflit personnel. Dans un communiqué, le rectorat de l'université a tenu à clarifier certains faits, relayés suite a cet incident. «Nous avons appris avec tristesse l'agression d'un professeur à l'aide d'une arme de poing. Contrairement à ce qui a été relaté, ce tragique incident s'est produit en dehors de l'enceinte universitaire, où la victime a immédiatement été prise en charge et se porte bien», a précisé l'université dans un communiqué rendu public sur sa page facebook. Cet acte a provoqué une immense frayeur chez les étudiants et le personnel universitaire, mais a aussi amené l'Union nationale des étudiants algériens à réclamer l'intervention du ministère de l'Enseignement supérieur. Dans un communiqué, le bureau régional de l'Unéa a interpellé le ministère afin qu'il intervienne et prenne les mesures nécessaires qui s'imposent, suite à un tel incident qui a secoué la famille universitaire de toute la wilaya, mais aussi du pays tout entier. Mais pourquoi un enseignant peut-il en vouloir à son collègue jusqu'à le blesser avec une arme à feu? A-t-il une autorisation de port d'arme? Questions qui trouveront sans doute des réponses à l'issue de l'enquête diligentée par les services de sécurité qui ont annoncé avoir ouvert une information, afin d'élucider les tenants et les aboutissants de cette affaire qui ne fait nullement honneur à la réputation de cette université ni à celle de tous les établissements d'enseignement supérieur du pays.