La crise des articles scolaires n'en finit pas de faire couler de l'encre, même après le feu vert donné par le département de Kamel Rezig pour accorder des licences supplémentaires à d'autres importateurs spécialisés dans ce domaine. La réponse favorable du département de Rezig est jugée ‘'tardive et aléatoire'' par les opérateurs et associations consuméristes. L'Association nationale des commerçants et artisans (Anca) était, pour rappel, la première à tirer la sonnette d'alarme, en estimant, début du mois en cours que «la délivrance avril dernier d'une quarantaine autorisations d'importations est insuffisante par rapport aux besoins du marché national». L'association avait suggéré, une simplification des procédures et l'élargissement de la liste des importateurs activant dans ce domaine. L'Association de Hadj Tahar Boulenouar avait noté également que «le gel des autorisations d'importations depuis septembre dernier pour l'assainissement du commerce extérieur est, certes, une bonne chose, mais la rentrée scolaire a un délai et les préparatifs de la rentrée scolaire, cet événement important, commencent bien avant». Ce que craignait l'association risque de se reproduire encore une fois. La cherté des articles scolaires fait de nombreux mécontents parmi les parents d'élèves à chaque nouvelle rentrée scolaire. À la rentrée 2021, les prix avaient, en effet, enregistré une hausse de plus de 20% par rapport à l'année précédente, à la même période de l'année. Une hausse des prix des articles scolaires n'est pas exclue lors de la prochaine rentrée scolaire. Pis encore, il semble que nous sommes d'ores et déjà pris à notre propre piège. Cela du fait que l'attente est toujours longue en terme de délais de livraison. À cela s'ajoute la situation de congestion de navires observée au large des grands ports chinois depuis la réapparition de l'épidémie qui risque de rallonger les délais de l'arrivée des marchandises une fois commandées. Car, les mesures actuelles prises par le gouvernement pour tenter de contenir la récente épidémie de Covid-19 en Chine provoquent des perturbations importantes dans le système d'approvisionnement mondial. L'impact de la situation de congestion s'annonce sévère sur Algérie, en ce qui concerne les articles scolaires en particulier. «Il faut savoir que 90% des articles scolaires importés proviennentt de Chine, et c'est ce qui aura un impact négatif sur la disponibilité des trousseaux scolaires», estime Mustapha Zebdi, président de l'Association de protection et d'orientation des consommateurs. La nécessité d'une bonne étude des besoins du marché avant de geler les licences d'importation est une réflexion qui se pose d'elle-même. En fait, la production nationale des articles scolaires ne couvre que près de 20% du marché national. Pourtant, l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (Anade) avait, fin 2021, souligné que les quelque 120 micro-entreprises exerçant dans ce domaine ne suffisent pas pour couvrir les besoins du marché national. Ceci n'est en fait qu'un exemple, parmi tant d'autres, qui renseigne sur la cacophonie qui règne dans le secteur du commerce. Aussi, un autre exemple sur le manque de coordination entre les institutions qui sont appelées à s'inscrire dans la dynamique économique voulue. Pas loin du langage économique, il y a lieu de souligner que le marché des articles scolaires est juteux. Très juteux même. Il y a plus de 9 millions d'élèves scolarisés, ce qui équivaut à plus de 9 millions de cartables et à des millions de trousseaux scolaires qui vont avec. Cela sans compter, les besoins du secteur universitaire et de l'administration. Des milliards de dinars à épargner si...