C'est parti, les épreuves du baccalauréat 2022 ont débuté, hier, à Constantine, où pas moins de 68 centres sont prévus pour 22 900 candidats dont 8108 libres. Au moment où les autorités locales parlent de bonnes conditions pour le déroulement des épreuves, les parents ne manqueront pas, cependant, d'afficher quelque inquiétude. La wilaya de Constantine a été l'une des plus touchées par le mouvement de grève, mais aussi celle des lycéens qui a eu lieu uniquement à Constantine, ont-ils avancé. Ce qui n'est pas, selon eux, sans conséquences. Certains établissements ont enregistré un retard dans le programme pédagogique. Un retard rattrapé, certes, par des séances de cours de soutien. Pour les autorités, tout a été mis en place pour le déroulement des examens avec un accompagnement psychologique au profit des candidats, outre la mise en place d'un important protocole sanitaire au niveau des centres. On constate aussi le déploiement de tous les moyens aussi bien matériels qu'humains et un dispositif parfaitement organisé. L'acheminement des sujets et des copies des examens des candidats est pris en charge par les services de sécurité. Pour sa part, la Gendarmerie nationale a mis en oeuvre un dispositif particulier pour sécuriser les centres d'examens et de correction et éviter toute tentative de triche quelle que soit sa nature. Le dispositif de la Gendarmerie nationale a été mis en place avec la coordination de la direction de l'éducation. Pour un premier jour, tout s'est bien déroulé jusqu'à l'heure où nous mettons sous presse sans aucun incident majeur.