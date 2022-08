Vingt-six personnes ont péri et plusieurs dizaines ont été blessées dans des feux de forêt qui ont touché 14 wilaya du nord du pays, a annoncé le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud. Dans une intervention au JT de 20 h, le ministre a précisé que 24 décès ont été enregistrés dans la wilaya de Tarf. Deux autres personnes, une vieille dame et sa fille en l'occurrence, sont mortes par asphyxie suite à un feu de forêts enregistré dans la wilaya de Sétif, toujours à l'est du pays où plusieurs foyers d'incendies ont été signalés par la Protection civile. Le membre du gouvernement a, en outre, révélé que depuis le 1er août jusqu'à aujourd'hui, 106 incendies ont été dans plusieurs wilaya à l'instar de Tarf, Souk Ahras, Skikda, Béjaia, Sétif, Jijel et Skikda. Dans son intervention, le ministre a soutenu que ces incendies n'ont pas causé de grands dégâts matériels et que des commissions de suivi ont été installées au niveau de ces wilayas. Tout en présentant ses condoléances aux familles des victimes, le ministre a mis en avant le facteur climatique qui est, selon lui, à l'origine de ses feux. «Depuis le début de l'été, nous avons enregistré 106 feux de forêts à travers le territoire national. Durant la semaine dernière, plusieurs foyers d'incendies ont été enregistrés dans certaines wilayas du nord du pays. Il faut signaler que les températures de ces derniers jours étaient très élevées, dépassant les 47 degrés dans certaines régions qui ont connu aussi des vents forts», a-t-il indiqué, précisant que jusqu'à présent «800 hectares de forêts et 1300 hectares de broussailles ont été ravagés par les feux». Le ministre a exhorté les citoyens «à ne pas s'aventurer dans des endroits risqués et à éviter de s'exposer au danger en voulant éteindre seuls les flammes» tout en assurant que ‘tous les moyens de la Protection civile et de l'Armée étaient mobilisés depuis le début de l'été pour faire face à ce genre de situation».