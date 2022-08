Le village Icheriouen situé dans la daïra de Tizi Rached a rendu un vibrant hommage samedi, 6 août, au moudjahid Ali Laïmeche. Organisé à l'occasion de l'anniversaire de sa mort, un certain 6 août 1946, l'événement a réuni des personnalités ayant livré des témoignages sur sa vie, courte mais chargée de lutte pour l'idéal national de la jeunesse de l'époque. Ali Laïmeche est également auteur de plusieurs poèmes ayant marqué la lutte nationale pour l'indépendance et qui sont encore fredonnés dans des chansons dédiées à la mémoire de la guerre de libération. En fait, l'hommage a été l'occasion pour des moudjahidine d'évoquer le parcours atypique de ce grand homme mort, hélas, à la fleur de l'âge. Ali Laïmeche avait juste 19 ans à sa mort, le 6 août 1946. Pour l'occasion, une cérémonie de dépôt d'une gerbe de fleurs a été organisée dans la matinée avant l'ouverture des expositions et des communications au niveau de son village natal à Icheriouen dans la daïra de Tizi Rached. En fait, Ali Laïmeche était doué d'une grande intelligence lui ayant permis d'avoir une vision d'ensemble sur l'action militante alors qu'il était encore élève au lycée de Ben Aknoun. À ce propos, son ami, Mohamed Lebbal, soulignait dans un quotidien régional en date du 4 octobre 2009, que "depuis son admission à l'école jusqu'à l'obtention du bac, Ali Laïmèche était doué d'une intelligence exceptionnelle, puisque durant son cursus scolaire, il fut toujours l'élève brillant. C'est à la suite des événements du 8 mai 1945 qui ont provoqué un massacre génocidaire des populations algériennes, que Laïmèche, étant appelé par le devoir national, abandonne ses études en entraînant avec lui des militants engagés et déterminés vers le maquis, où il trouva la mort le 6 août 1946 à Aït Zellal ". Versé dans le militantisme dès son jeune âge au MTLD (Mouvement Pour le Triomphe des Libertés Démocratiques), Laïmeche, ajoute Mohamed Lebbal, " se distingua par ses potentialités le prédisposant à être le meneur, traits caractériels qui supposent un nombre de vertus et de convictions, telles que sa simplicité dans ses relations humaines, sa foi inébranlable envers les causes justes, sa fidélité et sa droiture en toutes circonstances. À l'Ecole normale, en sa qualité de meneur, il a réussi à regrouper autour de lui des militants, qu'il a modelés à son image, ayant des convictions à aller jusqu'au sacrifice suprême ". Enfin, il convient de noter que Ali Laïmeche est un passionné de théâtre et de poésie. D'ailleurs, il composera des poèmes immortels qui restent jusqu'à présent connus de la jeune génération. Par son verbe et sa force de persuasion, il formera une génération de militants infatigables. Une génération qui a poursuivi son combat en menant une guerre totale au colonialisme. Un colonialisme qu'ils ont vaincu offrant ainsi un exemple aux peuples encore sous son joug.