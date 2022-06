Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hamadi, a tenu, jeudi à Alger, une séance de travail avec le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), Zurab Pololikashvili, avec lequel il a examiné les possibilités de renforcer et d'intensifier la coopération bilatérale dans le domaine touristique.

À l'issue de la rencontre, Hamadi a indiqué que «les entretiens ont porté sur nombre de points liés essentiellement à l'appui et au développement du secteur du tourisme en Algérie, à travers la promotion de la coopération touristique entre les deux parties».

La 19ème édition des Jeux méditerranéens (JM-Oran 2022), dont l'ouverture officielle est prévue, aujourd'hui, à Oran, constitue en elle-même, «une occasion idoine offerte afin de promouvoir la destination Algérie, à l'effet de donner une forte impulsion au tourisme algérien et d'attirer davantage de touristes», a estimé Hamadi. Il soulignera que «la présence du SG de l'OMT à cet évènement méditerranéen est la preuve irréfutable de l'amélioration de l'image du tourisme algérien».

Rappelant les moyens humains et matériels mobilisés pour assurer les meilleures conditions d'accueil des athlètes participants, le ministre a fait état de «la formation de plus de 190 guides touristiques, en vue d'orienter les participants et de leur faire découvrir la ville d'Oran et les villes limitrophes» qui recèlent des destinations touristiques et historiques indéniables.

Pour sa part, le SG de l'OMT a mis l'accent sur «l'importance de renforcer la coopération entre les deux parties, notamment à travers l'élaboration d'un guide pour la promotion et le renforcement de l'investissement touristique en Algérie, au vu des atouts touristiques de ses sites historiques, de sa diversité culturelle et de ses richesses naturelles».

«Il est temps de travailler ensemble afin de relancer ce secteur stratégique et important pour la réalisation du développement», a-t-il notamment soutenu.

Pololikashvili a également évoqué le nouveau Code des investissements, qui prévoit des mesures incitatives d'encouragement et de promotion de l'investissement dans le secteur du tourisme et d'attirer les opérateurs étrangers dans ce domaine, en Algérie.

La visite du SG de l'OMT s'inscrit dans le cadre du «renforcement des relations de coopération entre l'Algérie et l'organisation onusienne. Elle devra permettre de concrétiser et de renforcer les projets de coopération prévus entre l'Algérie et l'OMT», a indiqué un communiqué du ministère du Tourisme.

Cette visite entre également dans le cadre de «la mise en oeuvre de ce qui a été convenu, lors de la série de rencontres organisées par le ministre du Tourisme et de l'Artisanat avec le secrétaire général de l'organisation». Elle aura permis également aux deux parties de «procéder à un échange de vues et de promouvoir les relations bilatérales en faveur de la relance du tourisme en Algérie, faisant de ce secteur un outil privilégié pour le décollage économique».

«Des entretiens approfondis étaient programmés sur le plan d'action établi entre l'Algérie et l'OMT et des projets communs de coopération, notamment le plan de promotion de la destination Algérie et le guide de l'investissement touristique en Algérie, ont été au menu des rencontres planifiées de Pololikashvili à Alger.»