Un policier a mis fin à ses jours en se tirant une balle dans la tête, apprend-on de source sécuritaire. Selon la source, le drame est survenu, hier, devant le siège de la sûreté de wilaya de Khenchela. Le policier, âgé d’une trentaine d’années a, dès sa sortie du siège de la sûreté de wilaya, saisi son arme à feu et s’est tiré une balle dans la tête. Des citoyens et des policiers se sont précipités sur place pour tenter d’apporter l’aide nécessaire à la victime qui a succombé au coup fatal, a fait savoir notre source. Dépêché sur les lieux, les éléments de la Protection civile ont acheminé le corps de la victime vers la morgue de l’hôpital Ahmed Ben Bella. Sur les motivations qui ont poussé le policier à mettre un terme à sa vie, rien n’a filtré et les raisons demeurent encore inconnues, ont précisé nos sources.