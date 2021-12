Un crime, perpétré par un policier, a défrayé la chronique, hier, à Alger. Deux jeunes ont été tués et deux autres blessés, par balles, durant la nuit de jeudi à vendredi au niveau du quartier de Bab El Oued. Un policier, présumé auteur de tirs ayant entraîné, dans la soirée de jeudi, le décès de deux jeunes à Bab El Oued (Alger), a été placé en garde à vue, a informé, hier, dans un communiqué, la direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn). Le même document informe « de l’ouverture d’une enquête, à la suite de l’incident des tirs de balles survenu dans la soirée de jeudi vers 22h00 et ayant entraîné le décès de deux jeunes à Bab El Oued, ainsi que des blessures légères à deux autres personnes, dont une jeune fille». «Le suspect, qui s’est présenté de lui-même aux services de la police judiciaire, immédiatement après les faits, a été placé en garde à vue, et ce, sous la supervision du procureur de la République, près le tribunal de Bab El Oued», ajoute la même source. Tout en assurant que «l’opinion publique sera informée des développements de cette affaire, après accord du procureur de la République», la Dgsn présente «ses sincères condoléances aux familles des victimes et informe de la prise en charge, par ses services, des deux blessés».