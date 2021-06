Le tribunal criminel près la cour de Guelma a prononcé, mercredi, une condamnation à mort à l'encontre du policier auteur du triple homicide, perpétré avec préméditation sur trois membres d'une même famille, en avril 2016 dans le quartier du 1er-Novembre à Héliopolis, a rapporté une source juridique. Celle-ci a expliqué que le mobile du crime, dont les victimes, un couple d'enseignants et leur enfant de 5 ans, était le vol.

Le carnage a été découvert, selon les explications apportées par la même source, par des proches des victimes, après l'alerte donnée par les deux autres filles dès leur réveil. Les deux enfants avaient miraculeusement eu la vie sauve, car elles dormaient à l'étage supérieur de la villa, nous dit-on. Arrivés sur les lieux, les proches des victimes, avaient aussitôt alerté les services de police. Dépêchés en renfort, ils découvrent la maman, 38 ans, et son fils, 5 ans, étranglés durant leur sommeil dans la chambre à coucher. Le corps du père de famille, 49 ans, tué à l'arme blanche, avait été découvert quelques minutes plus tard, dans le coffre de sa voiture, à l'intérieur du garage, à l'issue des investigations menées par les éléments de la police judiciaire et de la police scientifique, nous ajoute t-on. Les enquêteurs en charge de cette affaire, ont, nous souligne-t-on, au bout de 2 900 personnes interrogées et plus de 2 075 empreintes prélevées et étudiées par la police scientifique, fini par remonter jusqu'à l'assassin. Ce dernier n'était autre qu'un policier de 48 ans, marié, père de 3 enfants, résidant à Héliopolis, proche de cette famille. Brigadier-chef dans la wilaya de Laghouat, puis muté à Aïn Makhlouf, dans la wilaya de Guelma, il a été démasqué par ses empreintes digitales lors du dépôt d'une demande de passeport biométrique. Aussitôt arrêté et placé sous mandat de dépôt par le jugé d'instruction près le tribunal de Guelma. L'instruction de l'affaire a débouché sur une batterie de chefs d'inculpation retenus par le magistrat, dont violation de domicile, crime crapuleux sur trois personnes avec intention volontaire, port et usage d'armes blanches et tentative de vol de bijoux et de numéraires. Comparaissant en fin de semaine écoulée à la barre de la cour criminelle de Guelma, il n'a eu aucune chance de réfuter un quelconque élément pouvant alléger la sentence. Toutes les charges avaient leur pesant sur la vie de trois victimes, dont un enfant de 5 ans, nous dit-on. Aucune circonstance atténuante n'était possible, pour l'accusé de cet horrible assassinat.Au bout du réquisitoire du ministère public qui a requis la peine maximale, le tribunal criminel après délibération, a prononcé la peine de mort à l'encontre de l'auteur de ce triple homicide volontaire avec préméditation.