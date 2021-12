La revue El Jeïch a consacré dans son dernier numéro publié, hier, la première partie de son éditorial à l'importance des dernières élections locales, soutenant qu'il s'agit d'un pas crucial vers la construction de l'Algérie Nouvelle à laquelle aspire aussi bien le peuple que l'Etat. L'auteur de l'éditorial a entamé son écrit en soulignant qu'avec «l'organisation des élections communales et de wilaya, le 27 novembre 2021, l'Etat s'est doté de traditions républicaines dignes d'un Etat moderne et a posé un autre jalon dans la série de réformes institutionnelles globales contenues dans le programme présidentiel». Il ne manquera pas de rappeler que la donne entre « dans le cadre du renforcement de la confiance entre les citoyens et les institutions de l'Etat». Il estime dans ce même contexte «la démarche non moins importante que les précédentes représentées, entre autres, par le référendum sur la Constitution et les élections législatives». L'auteur qualifie ces élections ayant été organisées en novembre dernier comme étant « le point d'orgue de l'édifice institutionnel de l'Etat et la concrétisation des aspirations du citoyen à une vie meilleure», comme d'ailleurs, rappelle-t-il, l'a soutenu le président de La République, Abdelmadjid Tebboune, «en mettant l'Algérie en sécurité et en répondant aux changements attendus par les citoyens», ces élections locales viennent «compléter le processus d'édification des institutions de l'Etat sur des bases saines, loin des soupçons et des insuffisances, dans le cadre d'un processus vital de réformes». Un processus entamé, afin «d'adapter le nouvel édifice institutionnel aux dispositions de la Constitution». L'auteur revient par la suite sur le rôle de l'Armée nationale populaire pour indiquer que «l'ANP était au rendez-vous dans la sécurisation de ces élections, à travers le territoire national, sans enregistrer aucun dépassement ou atteinte au bon déroulement de l'opération électorale». Pour lui, «il ne fait aucun doute que ces acquis réalisés au cours du processus d'édification nationale, dans un délai relativement court et conformément à un calendrier mûrement réfléchi, sont de nature à permettre à notre valeureux peuple de voir progressivement se concrétiser ses espoirs et ses aspirations», à savoir l'édifice des institutions et la construction des bases solides pour l'Algérie Nouvelle.

Cela n'empêche pas, a-t-il soutenu «de se refléter, positivement, sur son quotidien et démasquera une fois de plus les intentions des semeurs de désespoir, leurs affidés, ainsi que ceux qui se tiennent derrière eux, et mettra à nu leurs objectifs malveillants et leurs vaines et récurrentes tentatives visant à saper les constantes et les fondements de l'Etat». Des tentatives, ajoute l'auteur « auxquelles font face les institutions de l'Etat avec force, fermeté et rigueur», mais malgré tous les complots des ennemis, l'Algérie sera un Etat fort sur tous les plans.