Préoccupés par les désastres causés par les accidents de la route au niveau de la descente de Djebahia, des responsables de l’Algérienne des autoroutes (ADA), de la Gendarmerie nationale, de la direction des travaux publics de Bouira et des transports, se sont réunis, la semaine dernière, pour prendre des mesures afin de sécuriser ce tronçon de l’autoroute Est-Ouest. Les participants à ladite réunion se sont mis d’accord sur «un plan d’action urgent afin de faire face à ce phénomène et mettre fin aux massacres» qui sont provoqués par les accidents sur cette descente, a-t-on pu lire dans un communiqué rendu public, jeudi, par l’ADA. Dans le but de réduire les accidents de la circulation, très fréquentes et meurtriers sur cette partie de l’autoroute, le comité de coordination a proposé, dans un premier temps, de délimiter une partie des couloirs du tronçon à la circulation des poids lourds uniquement et de les empêcher de passer sur d’autres voies. Une mesure qui permettra ainsi d’éviter les manœuvres dangereuses des chauffards, mis en cause par l’ADA. Qualifiant le nombre record d’accidents qui surviennent au niveau de ce « tronçon de la mort », de « tragique », l’ADA a imputé, en effet, la responsabilité au «facteur humain » et

« aux comportements irresponsables » de certains conducteurs qui font des « manœuvres dangereuses » afin d’éviter les déformations de la route, causées par la surcharge des poids lourds, qui est aussi responsable de « la dégradation»

de la chaussée, a encore souligné l’ADA. Il a été également décidé de « renforcer les équipes de maintenance par des agents supplémentaires pour nettoyer l’autoroute, des graviers, du sable et de divers types de marchandises qui tombent des poids lourds.» À cela s’ajoute la réparation des voies endommagées par la surcharge des poids lourds, ainsi que le renforcement de la signalisation à la descente de Djebahia. L’exécution de ce plan nécessite la fermeture provisoire de cette partie de l’autoroute. Il faudrait, selon le communiqué fermer cette section de l’autoroute aux poids lourds et dévier le trafic des camions sur la RN5. Cela permettra aux équipes de l’ADA d’effectuer les travaux de réparation des parties endommagés du tronçon. Cela avant de préciser que ladite mesure doit être validée par le wali de Bouira. C’est, en tout cas, une décision incontournable, car, il ne se passe pas un jour sans que l’on n’enregistre des accidents de la route, au niveau de ce tronçon dangereux. Deux carambolage ont eu lieu, jeudi dernier, au niveau du mouroir de Djebahia. Trois personnes ont été blessées dans le premier accident qui a impliqué un camion et un taxi. Deux camions sont entrés en collision le même jour sur cette partie. Huit personnes ont été blessées, dimanche dernier, dans un carambolage mettant en cause cinq véhicules légers, deux camions et un bus.