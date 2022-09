Le quartier populaire d’Oued Eddahab, appelé communément « cimetière des juifs », a été secoué par la mort tragique d’une mère et de ses deux fils, dans des circonstances mystérieuses, a-t-on appris de source sécuritaire. L’auteur de ce carnage n’est autre que le mari ( et père) qui, après avoir accompli son forfait, a tenté de se suicider en se jetant du balcon de sa maison, situé au 3e étage d’un immeuble promotionnel. Selon les mêmes sources, il était 20h30mm lorsque les services de la Protection civile ont été avisés d’un suicide d’un homme au quartier dit « Mondonville », au boulevard Hocine Bouzered. Arrivés sur les lieux, accompagnés des services de sécurité, les pompiers ont découvert l’homme à demi- conscient avec diverses blessures, ecchymoses et fractures au dos et au bassin. Il a été évacué aux urgences du CHU Ibn Rochd d’Annaba. La fouille du domicile de la victime a permis de découvrir les trois corps sans vie. Les circonstances de leur mort demeurent mystérieuses. Il s’agit d’une femme, âgée de 39 ans, et ses deux fils âgés respectivement de 10 et 15 ans. Selon les témoignages des voisins, les deux enfants ont été observés, en fin d’après-midi, jouant avec leur père qui avait un comportement normal. Selon les mêmes sources, le couple ne semblait pas avoir de problème. L’épouse, propriétaire d’une garderie, le mari, commerçant de son état, et les deux enfants ont une éducation exemplaire et comptent parmi les élèves excellents à l’école. .