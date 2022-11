La troisième édition du salon Digitech a été inaugurée, hier, par le ministre de la Numérisation et des Statistiques, Hocine Cherhabil. Il y avait foule, hier, à cette édition qui intervient après une absence de deux années due à la crise de Covid-19. dans une déclaration faite à la presse, le ministre de la Numérisation a appelé à «la nécessité de numériser le service public, et la nécessité de numériser également le secteur bancaire et sanitaire...», dira-t-il. Il annoncera, également, que «le nombre des plates-formes et des applications dépasse aujourd'hui les 400 services numériques. C'est un nombre assez important», ajoutera-t-il. Cherhabil annoncera, par ailleurs, que «dans les prochains jours, nous allons inaugurer une plate-forme numérique unique gouvernementale, qui permettra aux citoyens d'avoir accès à tous les services publics». Selon le ministre de la Numérisation, «la mise en service d'une plate-forme numérique regroupant l'ensemble des opérateurs présents à Digitech est un pas positif supplémentaire vers la transformation numérique». Il y a lieu de rappeler qu'un riche programme de conférences et de tables rondes autour de thèmes variés, en relation avec la transformation numérique en Algérie, ainsi que les thèmes relatifs à la cybersécurité des systèmes nationaux seront de mise tout au long des journées consacrées à cet événement grandiose. Il convient de signaler aussi que le salon a vu la participation des grandes firmes internationales spécialisées dans les solutions informatiques diverses, allant des solutions de Clouding jusqu'aux offres de sécurisation des cyberinstallations et infrastructures. Des opérateurs proposent des solutions 100% algériennes, allant des cartes de paiement bancaires, jusqu'aux applications et logiciels, Webhosting, hébergement, etc... Des jeunes start-up labellisées sont également présentes au cours de ce salon prodiguant des offres d'orientation et de formations aux jeunes désireux de lancer leurs propres projets. Des intégrateurs de solutions et de logiciels sur mesure, des banques numériques, des spécialistes en cybersécurité sont également présents dans ce Digitech 2022 avec des offres de service alléchantes et des solutions adaptées et actualisées.

L'opérateur international Cisco est également présent avec des stands offrant des solutions de cybersécurité et des expériences de digitalisation fiables et actualisées. Quant aux groupe CIS Int'l, un intégrateur de solutions en informatique et télécommunication, des stands mis en place par cette société internationale offrent des solutions appréciables aux entreprises impliquées dans la digitalisation de leurs systèmes de gestion.

Les deux sociétés nationales, dont l'opérateur historique Mobilis et Algérie télécom sot également de la partie avec une panoplie de services et d'offres, à travers des stands fournis. La deuxième journée de cette troisième journée du salon Digitech promet d'être importante avec des thèmes de conférences d'actualité intéressante. Parmi les banques présentes dans ce salon, on notera la présence d'AGB qui a présenté un stand à la hauteur des ambitions et de l'ascension fulgurante de cette banque du Golfe.