Le paysage politique connaîtra prochainement la naissance d'un nouveau parti. Les indépendants annoncent la formation de leur parti politique. Cela esquisse les contours du nouveau paysage politique. «La création d'un parti politique par les députés élus sur les listes indépendantes est en projet», a déclaré, hier, le président du groupe parlementaire des indépendants, Abdelwahab Aït Menguellet.

Toutefois, dit-il, «ce projet sera lancé après les élections locales prévues le 27 novembre prochain». «La préparation des élections locales sera notre priorité. «Après le renouvellement des Assemblées populaires communales et de wilayas, nous aurons tout le temps de mettre sur pied le projet politique en question», a-t-il souligné. Les indépendants semblent vouloir passer à l'ultime étape inscrite, dès le début, dans leur démarche. Sortis vainqueurs des législatives anticipées du 12 juin dernier, en arrivant sur la deuxième marche du podium après le FLN, les indépendants, qui ambitionnent de concurrencer les partis classiques, sont à pied d'oeuvre pour élaborer leur projet politique. De toute évidence, cette nouvelle formation grossira les rangs des soutiens au programme du président de la République. Il est à noter qu'au lendemain du scrutin des législatives anticipées, les députés des listes indépendantes ont annoncé, lors d'une réunion tenue à Alger, «leur soutien et appui» au programme du chef de l' État. D'après nombre d'observateurs, le bloc, constitué au lendemain des législatives anticipées par des députés indépendants, sous un pilotage centralisé, annonçait déjà qu'un projet de parti politique allait prendre forme, pour renforcer la majorité parlementaire qui soutiendrait l'Exécutif. Dans ce sillage, tout porte à croire que la direction du nouveau parti en gestation sera confiée à l'ex-maire de Tizi Ouzou, transfuge du RCD. Selon certaines indiscrétions, la quasi-totalité des députés élus à titre d'indépendant adhèrent à ce projet. Par ailleurs, notre interlocuteur a affirmé la détermination de son groupe à participer aux prochaines échéances locales avec des listes indépendantes. À ce propos, il a plaidé pour la révision du Code des marchés publics et la dépénalisation de l'acte de gestion pour encourager les cadres compétents à se présenter aux élections locales. À titre de rappel, le coordinateur des indépendants a été reçu au lendemain des élections législatives anticipées du 12 juin, par le chef de l'Etat dans le cadre des concertations autour de la constitution de l'actuel staff gouvernemental, ayant succédé au gouvernement Abdelaziz Djerad. Interrogé quant à la possibilité de créer un parti politique pour gouverner à l'occasion de son entretien, accordé au journal français l' Opinion, le président Tebboune avait répondu être «opposé à un schéma classique». «Il me faut, néanmoins, un soubassement populaire pour pouvoir appliquer mon programme présidentiel. Je me suis porté candidat à la présidentielle au nom de la société civile et des jeunes», avait-il ajouté.

Pour rappel, les listes indépendantes avaient obtenu 84 sièges, devancées par celles du FLN qui a décroché 98 sièges sur les 407 que compte l'APN. Ils ont pu déclasser le RND, dauphin du FLN, et le MSP. Lors des législatives, faut-il le souligner, plus de 1 200 listes d'indépendants ont réussi à se porter candidats contre 1080 listes partisanes.