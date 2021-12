Après le conjoncturel, place au structurel. La raison et les intérêts stratégiques communs ont toujours présidé à l'édification des grands espaces et la naissance d'une intégration économique. Une intégration sans laquelle tout restera du domaine du conjoncturel et des professions de foi sans lendemain. À cet égard, le froid polaire qui règne sur les relations entre certaines chancelleries européennes et le palais de Carthage semble avoir ouvert une brèche pour la diplomatie économique algérienne en Tunisie. Les deux viennent de renforcer leur coopération. Après le faste protocolaire, place aux affaires. Fanfare, mini-parade militaire, conférence de presse commune tout en grandes déclarations d'amitié, dîner d'Etat... et des accords et mémorandums. La visite du président Tebboune a également été couronnée par la conclusion de 27 accords et mémorandums traduisant la nouvelle dynamique des relations bilatérales portant, notamment sur le développement des régions frontalières à travers deux accords de jumelage entre les wilayas de Jendouba-Taref, et Kef-Souk Ahras. Les autres accords portent sur la justice, les institutions publiques, la décentralisation, la communication, les médias, l'industrie, les petites et moyennes entreprises, l'industrie pharmaceutique, l'environnement, le commerce extérieur, la culture, les affaires religieuses, l'énergie, la formation professionnelle, la pêche, l'emploi, les femmes et l'enfance, les personnes âgées, les jeunes, les sports, l'éducation et la santé. Ces accords s'ajoutent à celui signé la veille de la visite du chef de l'Etat en Tunisie, par l'ambassadeur de Tunisie à Alger, Romdhane El Fayed, avec le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed. L'accord consiste à améliorer le niveau de coopération entre les deux pays dans le domaine pharmaceutique et à promouvoir l'investissement commun pour la construction d'unités de production et d'une plateforme d'exportation.

Dans un autre registre, le président de la République a indiqué avoir convenu avec le président tunisien de «consolider le cadre juridique régissant les relations bilatérales au titre de cette nouvelle vision, par la signature d'un nombre important d'accords en vue de consolider la coopération bilatérale et l'élargir aux secteurs vitaux de notre action commune».

Des accords s'inscrivant en droite ligne de la déclaration du président Tebboune qui a mis en avant le souci de l'Algérie et de la Tunisie de «relancer la coopération bilatérale dans différents domaines», en vue de parvenir à «une intégration économique et des perspectives unifiées, unies et communes», et ce dans le cadre «des efforts communs tendant à consolider les liens profonds de fraternité entre les deux peuples frères. La cérémonie de signature des accords par les ministres chargés des secteurs concernés, s'est déroulée sous la supervision des présidents des deux pays, Abdelmadjid Tebboune et Kaïs Saïed. Elle a été précédée par des entretiens en tête-à-tête avant qu'ils ne soient élargis aux membres des deux délégations. La visite du chef de l'Etat à Tunis a été sanctionnée par la «Déclaration de Carthage». Selon le document, «les discussions importantes menées par les deux chefs d'Etat ont consacré la convergence totale des vues des deux présidents quant à l'appréciation du niveau des relations de coopération et de partenariat entre les deux pays, ainsi que la volonté commune de les hisser au plus haut niveau dans tous les domaines mais également d'ouvrir des perspectives plus larges».