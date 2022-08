Commission mixte de coopération algéro-éthiopienne, ouverture d'une ligne aérienne Alger-Addis-Abeba, organisation d'un salon dédié à l'industrie pharmaceutique algérienne, coopération bilatérale, et questions d'intérêts communs sont autant de sujets débattus à l'occasion de la visite officielle en Algérie du Premier ministre éthiopien, Aby Ahmed Ali. Une visite achevée hier après-midi. Salué à son départ à l'aéroport international Houari-Boumediene-Alger par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, le Premier ministre éthiopien a eu droit à un accueil officiel de la part du président de la République Abdelmadjid Tebboune. Les deux parties ont eu un entretien en tête-à-tête. L'entretien a porté sur les moyens de développer les relations bilatérales dans divers domaines. Occasion de confirmer l'ouverture d'une ligne aérienne Alger-Addis-Abeba, dans les meilleurs délais, afin de permettre l'échange de visites entre responsables des secteurs des deux pays. Il a également été convenu d'élargir la coopération économique en augmentant le volume des échanges de produits nationaux entre les deux pays, notamment dans les domaines des industries alimentaires, de l'industrie pharmaceutique, de la formation et de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Un entretien élargi par la suite aux délégations des deux pays. Des entretiens tenus en présence du Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, du directeur de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khellaf, du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, et du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Youcef Chorfa. Accompagné de Ramtane Lamamra et du ministre de l'Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed, Abiy Ahmed Ali a visité l'unité de production de formes sèches du Groupe pharmaceutique Saidal à El Harrach (Alger). Une visite s'inscrivant dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, selon un communiqué du ministère de l'Industrie pharmaceutique. Une occasion pour la P-DG du Groupe Saidal, Fetoum Akacem, de faire étalage du savoir du fleuron de l'industrie pharmaceutique nationale, notamment la production du vaccin anti-Covid-19 ‘'CoronaVac'', qui a permis à l'Algérie d'accéder au rang élitiste des pays producteurs de vaccins anti-Covid-19 dans le monde, et les anticancéreux. Occasion également pour la P-DG du Groupe Saidal d'annoncer l'organisation d'un salon dédié à l'industrie pharmaceutique en mars 2023 dans la capitale éthiopienne, Addis-Abeba. Saisissant l'opportunité, Mme Fetoum Akacem a mis en avant la volonté des opérateurs algériens d'investir en Éthiopie pour l'implantation d'unités de production mixte et le codéveloppement des médicaments.