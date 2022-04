«Certes, nous avons pu difficilement récupérer des assiettes foncières de grande valeur, mais à aucun moment ces mêmes assiettes ne doivent demeurer désertes», a laissé entendre le wali de Bouira il y a de cela deux où trois mois. Celui-ci a rappelé que ce sont des poches cédées dans des conditions opaques pour des personnes qui ont le bras long et au dinar symbolique. Ce discours était, au début des négociations marathon, qu'il a menées avec d'éventuels preneurs, des propositions de partenariats initiées par la wilaya.

Ils sous-entendaient que les deux principales poches récupérées au centre-ville de Bouira et aussi quelques bâtisses abandonnées, relevant des biens de l'Etat, à savoir la poche d'Aïnouche Hdjila, celle de la cité des 80 Logements et la bâtisse se trouvant sur la route de Haïzer et bien d'autres. En effet, l'heure est à la concrétisation. Cette semaine, s'agissant de l'assiette de cette dernière, elle a trouvé sa destination, c'est la place où sera bâti le fameux Park Mall. Toujours cette semaine, la première pierre a bel et bien été posée par les membres du partenariat; c'est une réalisation triangulaire mise en application par les trois parties, à savoir la wilaya, la commune de Bouira et le promoteur qui n'est autre que la grande entreprise nationale Cosider avec ses filiales, Cosider Construction et Cosider GC Engineering. La poche foncière est située au coeur de la ville de Bouira, elle est d'une superficie de 12000 mètres carrés. Le P-DG de Cosider- GC Engineering, affirme pour les présents que la réalisation de ce projet ne dépassera pas les 48 mois et d'ajouter que cela va se faire après des études poussées, que ce soit pour le génie civil que pour le design architectural. Le même responsable dévoile que des niveaux de parkings aux sous- sol sont prévus, des espaces de détente et de loisirs pour les familles et toutes les prestations, sans exception, bien entendu des banques et autres structures financières ou administratives utiles seront également disponibles au Park Mall, à savoir un bureau d'avocats et de notaires, des cabinets médicaux, des services d'assurances etc. Enfin, le partenariat est signé par les trois parties, la wilaya, l'APC et le groupe Cosider qui est désigné officiellement et l'entame des travaux est dans quelques semaines.

La deuxième poche foncière, on le rappelle, était destinée à la réalisation d'un CEM, mais pour des raisons techniques de génie civil ne permettant pas cette réalisation, il a été décidé d'y aménager un jardin public avec diverses commodités de détentes et distractions

Quant aux bâtisses abandonnées, l'on cite celle cédée cette semaine, également en partenariats à l'entreprise nationale Giplait. Le partenariat a abouti, le temps de réhabiliter les locaux et d'aménager les lieux pour répondre aux besoins de l'activité projetée afin que Giplait ramène et installe ses équipements et entame la production de lait subventionné. Le chef de l'exécutif, Lekhel Ayat Abdessalam affirme que cette usine est une opportunité de taille pour la wilaya de Bouira; en effet, la perturbation de la distribution du lait est permanente. Le P-DG de Giplait a fait savoir, par ailleurs que l'unité sera en mesure de produire jusqu'à 300000 litres par jour, une quantité qui pourra satisfaire largement les besoins de la wilaya et même des wilayas limitrophes, elle offrira également pas moins de 100 postes d'emploi.

L'on assiste à un véritable réveil de l'investissement économique et à une dynamique de développement local remarquable, Le wali de Bouira promet de hisser le développement dans cette wilaya au rang qui lui sied; «la wilaya de Bouira de par sa situation géographique (carrefour entre le sud et l'est du pays) et ses potentialités naturelles (vastes étendues agricoles et sublimes massifs touristiques), précise-t-il; avec du travail sérieux et de la rigueur Bouira sera un pôle économique d'excellence.