Il y a deux années, jour pour jour, Abdelamdjid Tebboune venait d'accéder à la magistrature suprême, à l'issue d'une élection présidentielle inédite. Quel bilan dresser de ces 24 mois d'exercice à la tête de l'Etat algérien? Il faut dire que le président de la République n'a pas été gâté par les événements et les impondérables. En plus de la sensibilité de la conjoncture politique d'alors et les tentatives d'instrumentaliser le Hirak, par des forces occultes, le président devait faire face à d'innombrables variables et inconnues politiques. Tout d'abord, la pandémie de Covid-19 et ses répercussions sur l'économie mondiale, a surpris le président, fraîchement élu à la tête de la présidence de la République.

Le destin aura voulu également que Tebboune soit contaminé par le virus de la Covid-19 et transféré d'urgence en Allemagne, pour des soins intensifs. Un détail qui pèsera lourd sur la suite des événements, puisque l'action de l'Exécutif sera ralentie par les forces de l'inertie et le manque de rigueur des principaux départements. La fin de la convalescence du président sonnera le glas d'une courte période de tergiversations, de laxisme et d'appréhensions qui n'a pas manqué d'impacter fortement l'action gouvernementale. Parallèlement, Tebboune maintiendra le cap des réformes et des mesures de changement annoncées dans son programme présidentiel, afin de respecter les échéances préétablies. Le parachèvement de l'édifice institutionnel sera la pierre angulaire du processus des réformes engagé par le premier magistrat du pays. Nonobstant les obstacles et les complications annoncées, le président maintiendra le calendrier des réformes à engager dans le pays. Parallèlement à une situation sanitaire difficile, qui a mobilisé toutes les énergies et les moyens du pays, l'Algérie devait emprunter, coûte que coûte, le chemin des réformes à engager d'urgence. Tout d'abord, la Loi fondamentale du pays sera revisitée et fera l'objet d‘un large débat inclusif impliquant partis politiques, personnalités nationales, société civile, experts et autres. À l'issue de ce cycle de consultations, le référendum populaire validera l'amendement de la Constitution, le 1er Novembre 2020. Avec un taux de participation de plus de 27%, la nouvelle Constitution est désormais avalisée.

Parmi les principaux acquis contenus dans cette nouvelle Loi fondamentale, on notera a priori, la limitation du nombre de mandats présidentiels, le renforcement des prérogatives du Parlement, ainsi que la consolidation des pouvoirs de l'appareil judiciaire, sans compter l'autorisation donnée à l'armée d'intervenir à l'étranger. À partir de là, l'ensemble de l'arsenal institutionnel et juridique se devait de se conformer à l'esprit et aux réformes constitutionnelles validées. Malgré les réticences et les appréhensions des uns et des autres, le président décidera de dissoudre le Parlement et d'organiser de nouvelles élections législatives.

À l'issue des élections législatives impressionnantes du 12 juin 2021, une mosaïque parlementaire verra le jour, au sein de l'Assemblée populaire nationale APN, fraîchement installée. Une première politique qui a consacré un bouleversement des rapports de force au sein de la chambre basse. S'ensuivra alors la bataille des assemblées locales, qui verra la participation de milliers de jeunes et de compétences universitaires, favorisés par la nouvelle loi électorale.